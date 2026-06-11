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برجك اليوم

Lebanon 24
11-06-2026 | 23:00
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الحمل
تشعر ببعض التوتر الناتج عن الإحساس بعدم التقدير في محيط العمل، ما قد يدفعك للانفعال، لكن يُنصح بالتعامل بحكمة وتجنب ردود الفعل المتسرعة. عاطفياً، يحتاج الشريك إلى اهتمام أكبر وتفهم أعمق. أما صحياً، فتنظيم الغذاء واعتماد أسلوب حياة متوازن سيكون له أثر إيجابي عليك.
الثور
تواصل العمل بإصرار لتحقيق أهدافك، لكن قد يشغلك أمر يخص أحد الزملاء، لذا حاول الابتعاد عن التدخل في شؤون الآخرين. عاطفياً، تجنب الخلافات غير الضرورية وحافظ على هدوئك مع الشريك.
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الجوزاء
تحمل الفترة المقبلة تغيرات إيجابية على أكثر من صعيد، لكن من المهم عدم التسرع في اتخاذ القرارات. اليوم يبدو جيداً من ناحية الطاقة، مع احتمالية وصول أخبار مفرحة قريباً. عاطفياً، يحتاج الشريك إلى مزيد من الهدوء في التعامل.
السرطان
تحتاج إلى مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات المفاجئة في العمل. حاول استغلال الفرص وعدم السماح للقلق بالسيطرة عليك. عاطفياً، تسير الأمور باستقرار وهدوء.
الأسد
بعض الضغوط المالية قد تؤثر على مزاجك، لكنك تحاول مع الشريك إيجاد حلول مناسبة. الوضع مؤقت وقد يليه تحسن قريب، مع ضرورة الانتباه لصحة أحد أفراد العائلة.
العذراء
تحقق تقدماً مهنياً ملحوظاً مع تحسن في الوضع المالي وتراجع للقلق الذي كنت تعاني منه مؤخراً. الفترة القادمة تحمل استقراراً على الصعيدين الشخصي والعاطفي.
الميزان
يوم مليء باللقاءات والقرارات المهمة، وقد تحقق إنجازاً ينعكس إيجاباً على عملك. عاطفياً، حاول التحكم في الغيرة لتجنب التوتر مع الشريك
العقرب
الهدوء والصبر مطلوبان اليوم لتجنب الأخطاء أو ردود الفعل السريعة. تعلم من تجاربك السابقة وحسن طريقة تواصلك مع الآخرين.
القوس
تطورات إيجابية على الصعيد المهني تلوح في الأفق، فلا تسمح للتعليقات السلبية بالتأثير عليك. عاطفياً، احرص على تجنب سوء الفهم مع الشريك.
الجدي
قد تواجه موقفاً مهنياً مزعجاً يتطلب منك المزيد من الانتباه والتركيز. عاطفياً، فكر جيداً قبل اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالعلاقة الحالية.
الدلو
بعض التراجع في التركيز قد يؤثر على أدائك، لكنك تمتلك فرصة لإعادة ترتيب أولوياتك واستعادة نشاطك من جديد عبر الراحة وتنظيم الوقت.
الحوت
رغم الإرهاق، تستمر في أداء مسؤولياتك، لكن من المهم عدم إهمال صحتك وتخصيص وقت للراحة، مع إمكانية استشارة مختص عند الحاجة.
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