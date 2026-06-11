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الحملتشعر ببعض التوتر الناتج عن الإحساس بعدم التقدير في محيط العمل، ما قد يدفعك للانفعال، لكن يُنصح بالتعامل بحكمة وتجنب ردود الفعل المتسرعة. عاطفياً، يحتاج الشريك إلى اهتمام أكبر وتفهم أعمق. أما صحياً، فتنظيم الغذاء واعتماد أسلوب حياة متوازن سيكون له أثر إيجابي عليك.الثورتواصل العمل بإصرار لتحقيق أهدافك، لكن قد يشغلك أمر يخص أحد الزملاء، لذا حاول الابتعاد عن التدخل في شؤون الآخرين. عاطفياً، تجنب الخلافات غير الضرورية وحافظ على هدوئك مع الشريك.الجوزاءتحمل الفترة المقبلة تغيرات إيجابية على أكثر من صعيد، لكن من المهم عدم التسرع في اتخاذ القرارات. اليوم يبدو جيداً من ناحية الطاقة، مع احتمالية وصول مفرحة قريباً. عاطفياً، يحتاج الشريك إلى مزيد من الهدوء في التعامل.السرطانتحتاج إلى مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات المفاجئة في العمل. حاول استغلال الفرص وعدم السماح للقلق بالسيطرة عليك. عاطفياً، تسير الأمور باستقرار وهدوء.بعض الضغوط المالية قد تؤثر على مزاجك، لكنك تحاول مع الشريك إيجاد حلول مناسبة. الوضع مؤقت وقد يليه تحسن قريب، مع ضرورة الانتباه لصحة أحد أفراد العائلة.تحقق تقدماً مهنياً ملحوظاً مع تحسن في الوضع المالي وتراجع للقلق الذي كنت تعاني منه مؤخراً. الفترة تحمل استقراراً على الصعيدين الشخصي والعاطفي.الميزانيوم مليء باللقاءات والقرارات المهمة، وقد تحقق إنجازاً ينعكس إيجاباً على عملك. عاطفياً، حاول لتجنب التوتر مع الشريك