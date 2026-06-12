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الأمواج تبتلع طفلة على شاطئ كاليفورنيا.. وعائلتها تشهد المأساة

Lebanon 24
12-06-2026 | 02:00
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الأمواج تبتلع طفلة على شاطئ كاليفورنيا.. وعائلتها تشهد المأساة
الأمواج تبتلع طفلة على شاطئ كاليفورنيا.. وعائلتها تشهد المأساة photos 0
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أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية العثور على جثة طفلة كانت قد فُقدت بعد أن جرفتها أمواج قوية إلى البحر خلال تواجدها مع عائلتها على أحد الشواطئ في مدينة لاجونا بيتش.

وقالت إدارة السلامة البحرية في لاجونا بيتش، في بيان، إن فرقها عثرت على جثة الطفلة بمساعدة دوريات الميناء التابعة لمكتب شرطة مقاطعة أورانج، مشيرة إلى أنه تم التعرف رسمياً على هوية الضحية وإبلاغ عائلتها.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد تم تحديد هوية الطفلة باسم أماندا ميا براون، وهي تبلغ من العمر 5 سنوات، حيث وصفها والدها بأنها “طفلة لطيفة كانت تحب البحر ولا تخاف من الماء”.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى مساء 9 حزيران، حين كانت الطفلة برفقة والدتها وشقيقها على شاطئ “تريجر آيلاند”، قبل أن تجرفهم أمواج قوية نحو المياه، ما أدى إلى فقدان الطفلة، بينما تم إنقاذ الأم والطفل الآخر لاحقاً من قبل أشخاص كانوا في المكان.

وأكدت السلطات أن الطفلة عُثر عليها خلال عملية مسح جوي صباح 11 حزيران، على بعد نحو ربع ميل من موقع الحادث، وسط ظروف بحرية صعبة شملت أمواجاً عالية وتيارات قوية وضعفاً في الرؤية تحت الماء.

وأشارت فرق الإنقاذ إلى أن تدخل عدد من المتواجدين في المكان أسهم في إنقاذ الأم والطفل الآخر، بعد أن تمكّنوا من سحبهما من المياه قبل وصول فرق الطوارئ.

ولا تزال السلطات تواصل التحقيق في ملابسات الحادث، وسط تحذيرات متكررة من خطورة السباحة في تلك الظروف البحرية.

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