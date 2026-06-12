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منوعات

رحلة من المكسيك إلى لندن تنتهي بحالة طوارئ غير مألوفة

Lebanon 24
12-06-2026 | 06:08
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رحلة من المكسيك إلى لندن تنتهي بحالة طوارئ غير مألوفة
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شهدت رحلة تابعة لشركة "توي" الجوية من مدينة كانكون المكسيكية إلى مطار لندن غاتويك حالة طارئة غير مألوفة، بعد رصد ثعبان يُعتقد أنه سام داخل طائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، ما دفع الطاقم لاتخاذ إجراءات عاجلة وسحب الطائرة من الخدمة.
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وبحسب تقارير إعلامية، فقد عُثر على الثعبان بعد هبوط الرحلة التي كانت تقل نحو 345 راكبًا، حيث رصد أحد عمال النظافة حيوانًا زاحفًا بلون بني محمر داخل المقصورة، قبل أن يتمكن من التقاط صورة له، إلا أن الثعبان اختفى سريعًا داخل هيكل الطائرة.

وأفادت المصادر بأن فرق الصيانة والمهندسين، إلى جانب مختصين بالحياة البرية، بدأوا عمليات تفتيش دقيقة للطائرة امتدت لعدة أيام، في محاولة للعثور على الثعبان دون نجاح حتى الآن، وسط مخاوف من احتمالية تسلله إلى الأنظمة الداخلية للطائرة أو إحداث ضرر في الأسلاك والمكونات الحساسة.

وأشارت تقارير إلى أن الطائرة لا تزال خارج الخدمة منذ الحادث، في وقت يعتقد فيه بعض العاملين أن الثعبان قد يكون دخل إلى الطائرة قبل الإقلاع، وربما كان ضمن أمتعة أحد الركاب. 

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في قطاع الطيران قوله إن الحادث تسبب في حالة من الذعر بين فرق التنظيف والمناولة الأرضية، خاصة مع عدم تحديد موقع الزاحف حتى الآن، واصفًا عملية البحث بأنها "تشبه البحث عن إبرة في كومة قش".

ويُذكر أن الحادث استدعى استنفارًا واسعًا داخل الشركة المشغلة، مع الالتزام بإجراءات منظمة الطيران المدني الدولي، لضمان إعادة الطائرة إلى الخدمة فقط بعد التأكد من خلوها الكامل من أي مخاطر محتملة.
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