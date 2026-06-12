مفقودة منذ نحو 130 عاما.. العثور على زهرة نادرة وهذه أبرز مواصفاتها (صورة)

تحوّلت نزهة عادية في شمال إلى اكتشاف نباتي استثنائي، بعدما عثر أحد المهتمين بالطبيعة على مجموعة من أزهار برية تبيّن لاحقاً أنها تنتمي إلى فصيلة "توليب سبرينغر"، التي كانت تُعد مفقودة في تركيا منذ نحو 130 عاماً.

وتعود قصة هذه الزهرة النادرة إلى عام 1892، عندما شاهدها البستاني الألماني مولندروف في براري ولاية أماسيا ، قبل أن ينقل عينات منها إلى . وهناك قام عالم النباتات الألماني كارل سبرينغر بدراسة خصائصها وتصنيفها، لتحمل الزهرة لاحقاً اسمه وتُعرف باسم "توليب سبرينغر".

وسُجل آخر ظهور معروف لهذه الزهرة في تركيا عام 1896، قبل أن تختفي تماماً من موطنها الطبيعي في أماسيا. ورغم بقائها في عدد محدود من الحدائق الخاصة في كنبات للزينة، بادرت السلطات المحلية في أماسيا خلال السنوات الأخيرة إلى استيراد بذورها وإعادة زراعتها ضمن مناطق محمية.

وجاء الاكتشاف الجديد على يد إرجان إفتيلي أوغلو، وهو يبلغ من العمر 51 عاماً ويهوى دراسة النباتات والطبيعة. وخلال رحلة استكشافية مع أصدقائه في عطلة نهاية الأسبوع، لفتت انتباهه مجموعة من الأزهار البرية التي اشتبه في أنها تنتمي إلى الفصيلة المفقودة.

وبعد التقاط صور للأزهار وإرسالها إلى مختصين، حضر خبيران إلى الموقع وأكدا أن العينات المكتشفة تعود بالفعل إلى "التوليب المفقود"، في أول رصد موثق لها في بيئتها الطبيعية منذ أكثر من قرن.

ووصفت وسائل إعلام ووكالات أنباء تركية الاكتشاف بأنه حدث تاريخي في مجال النباتات، مشيرة إلى أن السلطات سارعت إلى فرض الحماية على المنطقة التي عُثر فيها على الأزهار، تمهيداً لإجراء دراسات علمية إضافية حولها.

وتتميز "توليب سبرينغر" عن غيرها من أنواع التوليب بساقها الطويلة وأزهارها الحمراء الزاهية ذات الشكل القمعي، إضافة إلى خصائص تركيبية فريدة في أجزائها الزهرية تجعلها من الأنواع النادرة التي تحظى باهتمام علماء النبات. (آرم نيوز)





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🌷🌷İzine en son 1896'da rastlanmıştı: 130 yıl sonra ortaya çıktı👇👇



🙌Amasya'da doğada en son 1896 yılında izine rastlanan ve neslinin tükendiği sanılan "Yitik Amasya lalesi" yeniden ortaya çıktı



🌷130 yıl sonra görülen lale, botanikçiler arasında büyük heyecan yarattı pic.twitter.com/ETduRpn7fg

— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 12, 2026

















