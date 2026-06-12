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برجك اليوم

Lebanon 24
12-06-2026 | 23:00
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الحمل
تشير التوقعات إلى حالة من الوعي والاتزان تساعدك على رؤية الأمور من زوايا مختلفة والتعامل معها بحكمة. عاطفياً قد تحتاج إلى منح العائلة اهتماماً أكبر بعد فترة من التوتر، بينما مهنياً تبدأ بجني نتائج جهودك السابقة وقد تحظى بتقدير واضح. صحياً قد يسيطر عليك بعض القلق تجاه أحد المقربين، ما يدفعك للاهتمام بهم أكثر.
الثور
يوم يحمل تغييرات مفاجئة وقد تضطر لمواجهة موقف قديم لم يُحسم بعد. عاطفياً تحتاج إلى مزيد من الاستقرار والراحة في العلاقة، أو إعادة تقييم بعض الأمور. مهنياً قد تتلقى أخباراً إيجابية أو فرصاً جديدة تعزز ثقتك بنفسك، بينما صحياً يُنصح بالاهتمام بالغذاء والبشرة وتجنب الدهون.
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الجوزاء
تميل اليوم إلى النضج في التعامل مع المواقف وإعادة تقييم بعض القرارات السابقة. عاطفياً تشعر برغبة في الاستقلال ووضع حدود صحية في علاقاتك، بينما مهنياً قد تعيد التفكير في قيمة عملك أو أسلوبك المهني. صحياً تحتاج إلى الراحة وتقليل الضغط النفسي.
السرطان
من الأفضل ترك الماضي خلفك والتركيز على الحاضر والاستفادة من الدروس السابقة. عاطفياً يُنصح بالتأني قبل الدخول في علاقة جديدة وتوضيح ما تريده. مهنياً عليك الحذر من القرارات المالية، بينما صحياً قد تتجه إلى نظام غذائي أكثر توازناً.
الأسد
تعتمد اليوم على حدسك الذي قد يكون دقيقاً بشكل لافت. عاطفياً قد يشعر الطرف الآخر ببعض الإهمال بسبب انشغالك، بينما مهنياً تحصل على دعم يساعدك على إنجاز مهامك بكفاءة. صحياً انتبه لجهازك الهضمي وتجنب الأطعمة الثقيلة.
العذراء
تعيش حالة من التردد بين العقل والعاطفة، لكن الحدس يساعدك في اتخاذ القرار المناسب. عاطفياً قد تحتاج إلى إضفاء دفء أكبر على العلاقة، بينما مهنياً قد تفكر في تغيير أو خطوة جديدة. صحياً تحتاج إلى الراحة بعد ضغط العمل.
الميزان
قد تواجه بعض المنافسة أو التحديات لكنك قادر على تجاوزها بثقة. عاطفياً قد تنجذب لشخص مختلف عنك في الخلفية أو الثقافة. مهنياً تنجح في حل أزمة مالية، بينما صحياً تحتاج إلى إعادة التوازن وتغيير بعض العادات.
العقرب
تنجز التزاماتك تدريجياً مما يمنحك شعوراً بالإنجاز. عاطفياً قد تفكر في خطوة جدية تتعلق بالعلاقة. مهنياً قد تمر أجواء العمل ببعض التوتر، لذا يُفضل تجنب المواجهات. صحياً تساعدك الرياضة على تحسين حالتك.
القوس
يوم مناسب للإبداع وقد تحظى بتقدير واضح لجهودك. عاطفياً قد تبدأ علاقة جديدة تتطور تدريجياً. مهنياً يُنصح بالتركيز على اكتساب الخبرة بدلاً من التسرع. صحياً يساعدك الاسترخاء على تحسين صحتك العامة.
الجدي
تنظيم الأولويات هو مفتاح نجاحك اليوم. عاطفياً تعيش لحظات إيجابية مع الشريك تعزز العلاقة. مهنياً قد تسافر أو تخوض تجربة عمل جديدة. صحياً تحتاج إلى النوم الجيد والتغذية المتوازنة.
الدلو
تشعر ببعض الحيرة بسبب تضارب المعلومات لكن حدسك يقودك إلى القرار الصحيح. عاطفياً تمر العلاقة بمرحلة انسجام أكبر. مهنياً قد تحصل على فرصة تقدير أو تقدم. صحياً عليك الالتزام بالتعليمات خاصة في حال وجود مشكلة مزمنة.
الحوت
تمتلك طاقة إيجابية تساعدك على تجاوز العقبات. عاطفياً قد تجد صعوبة في التعبير عن مشاعرك لكن الصراحة تحسن العلاقة. مهنياً الوقت مناسب للراحة مع استقرار عام. صحياً تتحسن حالتك النفسية ويظهر أثر ذلك على صحتك.
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