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منوعات

من جسر مرتفع جدا.. قفزة بلا حبل أمان أنهت حياة مغامرة برازيلية (فيديو)

Lebanon 24
13-06-2026 | 23:57
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من جسر مرتفع جدا.. قفزة بلا حبل أمان أنهت حياة مغامرة برازيلية (فيديو)
من جسر مرتفع جدا.. قفزة بلا حبل أمان أنهت حياة مغامرة برازيلية (فيديو) photos 0
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توفيت ماريا إدواردو رودريغيز دي فريتاس، البالغة 21 عاماً، إثر سقوطها من ارتفاع 40 متراً عن جسر "سكيليتون بريدج" في ساو باولو، خلال فعالية للقفز بالحبال.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شخصين وهما يرفعان الشابة، المتخصصة بالمغامرات، قبل إلقائها من الجسر من دون ربط حبل الأمان بحزامها.

وعقب الحادث، حاول الشخصان الفرار إلى منطقة حرجية قريبة، إلا أن الشرطة تمكنت من توقيفهما بمساندة مروحيات.

واحتجزت الشرطة حتى الآن 6 أشخاص على خلفية الحادث، فيما عمدت الشركة التي تروّج لهذه الفعاليات إلى حذف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُشار إلى أن الجسر الذي وقع فيه الحادث مهجور وغير مرخّص لممارسة هذه النشاطات، رغم أنه يحظى بشعبية بين هواة القفز بالحبال.
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