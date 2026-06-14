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منوعات

إغلاق شواطئ قرب سيدني بعد هجوم قرش وتحركات حكومية لتعزيز السلامة

Lebanon 24
14-06-2026 | 09:01
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إغلاق شواطئ قرب سيدني بعد هجوم قرش وتحركات حكومية لتعزيز السلامة
إغلاق شواطئ قرب سيدني بعد هجوم قرش وتحركات حكومية لتعزيز السلامة photos 0
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تعتزم جهة تنظيمية في أستراليا مراجعة القيود المفروضة على تحليق الطائرات المسيّرة فوق شاطئ كوجي، بما يسمح لفرق الإنقاذ في ولاية نيو ساوث ويلز بمسح المنطقة لرصد القروش، عقب هجوم وقع أمس السبت وأسفر عن إصابة امرأة بجروح خطيرة.
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وتلقت أجهزة الطوارئ بلاغًا صباح أمس بشأن تعرض امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا لعضة قرش أثناء وجودها على بعد نحو 30 مترًا من شاطئ كوجي شرقي مدينة سيدني، بحسب"رويترز".

وقال متحدث باسم مستشفى سانت فنسنت، الأحد، إن المرأة لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، وإن حالتها حرجة لكنها مستقرة، بعد إصابتها بجروح خطيرة في أسفل ساقها اليسرى وذراعيها.

وأغلقت السلطات شاطئ كوجي وعددًا من الشواطئ المجاورة لمدة 24 ساعة عقب الهجوم، فيما حلّقت طائرات مسيّرة في المنطقة بموجب إجراءات الطوارئ لرصد أي نشاط محتمل لأسماك القرش.

وقالت وزيرة الزراعة في ولاية نيو ساوث ويلز، تارا موريارتي، إن الولاية شهدت "صيفًا صعبًا" بسبب تزايد نشاط أسماك القرش والهجمات المرتبطة بها في سيدني، مؤكدة أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بجدية كبيرة.

وأضافت أن السلطات ستدرس اتخاذ تدابير إضافية لحماية مرتادي الشواطئ والسباحين من هجمات القروش، بما في ذلك توسيع استخدام الطائرات المسيّرة وغيرها من التقنيات الحديثة.

ويستخدم المنقذون في أستراليا الطائرات المسيّرة للمساعدة في رصد القروش، إلا أن شاطئ كوجي يخضع لقيود على تشغيل الطائرات المسيّرة التجارية، نظرًا إلى وقوعه ضمن مسار الطيران الخاص بمطار سيدني كينجزفورد سميث.

وعقب الهجوم، أعلنت هيئة سلامة الطيران المدني أنها ستراجع القواعد الحالية المتعلقة باستخدام الطائرات المسيّرة في المنطقة.

وشهدت أستراليا في العام الجاري موجة من هجمات القروش، فيما أشار معهد أسترالي معني بالصحة والرفاه إلى أن معظم هذه الهجمات تقع على الساحلين الشرقي والجنوبي الشرقي للبلاد، التي تسجل في المتوسط نحو 20 هجومًا سنويًا.
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