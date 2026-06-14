تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
14-06-2026 | 23:00
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل
الحظ يقف إلى جانبك اليوم بالمسائل المالية والاستثمارات. حاول أن تستغل الفرصة لإضفاء الرومانسية على حياتك العاطفية.
الثور
قد ترتبك اليوم بسبب الطلبات الكثيرة من قبل الإدارة. راقب طريقة تعاملك مع الحبيب كي لا ينفر منك.
الجوزاء
حاول أن تفكّر بهدوء شديد اليوم وتخطّط لما ستقوم به في المستقبل القريب. لا تنزعج من النصائح فهي لمصلحتك.
Advertisement
السرطان
تسعى جاهداً اليوم كي تنجز أعمالك بكفاءة عالية. لا تضغط على الحبيب للاعتراف بأمر ما، سيخبرك به حينما يأتي الوقت.
الأسد
قد يحدث خطأ ما في إحدى معاملاتك المالية، فكن أكثر انتباهاً. لا يداوى الغضب إلا بالصمت، لذلك حاول ألا تنفعل بسرعة.
العذراء
عليك أن تضع اليوم أهدافاً أكثر وضوحاً لتصل إلى النتائج التي تريدها. أنت لا تعرف كيف تتعامل مع الحبيب اليوم.
الميزان
تبحث عن حلول سريعة للمشاكل التي حدثت خلال الأيام الماضية. تفضّل أن تغض النظر عن أخطاء الحبيب بدلاً من مواجهته بها.
العقرب
حاول أن تكون يقظاً خاصةً اليوم، فإن أحدهم يكيد لك بأمر ما. لا تأبه إلى كلام وتقييم الآخرين لعلاقتك العاطفية.
القوس
لا تتصرّف على هواك وحاول التقيّد بقوانين العمل. أنت على موعد مفاجئ مع شخص لم تره منذ وقت طويل جداً.
الجدي
حاول اليوم أن تكون أكثر تعاوناً مع الآخرين كي لا تجد لاحقاً نفسك وحيداً. لن تتقبّل ما سيقوله لك الحبيب اليوم.
الدلو
لا تتصرف بطيش خصوصاً في المسائل التقنية. عليك أن تقدّم المزيد من التنازلات من أجل استمرارية العلاقة.
الحوت
عليك القيام بمجهود إضافي لتتمكّن من الحفاظ على موقعك في العمل. تقرّر إنهاء العلاقة التي سبّبت لك الكثير من المشاكل. (نداء الوطن)
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24

على الحبيب

المستقبل

مع الحب

العذراء

الرومان

العقرب

الحوت

الأسد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-06-15
Lebanon24
03:29 | 2026-06-15
Lebanon24
01:52 | 2026-06-15
Lebanon24
23:53 | 2026-06-14
Lebanon24
23:00 | 2026-06-14
Lebanon24
16:13 | 2026-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24