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الحملالحظ يقف إلى جانبك اليوم بالمسائل المالية والاستثمارات. حاول أن تستغل الفرصة لإضفاء الرومانسية على حياتك العاطفية.الثورقد ترتبك اليوم بسبب الطلبات الكثيرة من قبل الإدارة. راقب طريقة تعاملك مع الحبيب كي لا ينفر منك.الجوزاءحاول أن تفكّر بهدوء شديد اليوم وتخطّط لما ستقوم به في القريب. لا تنزعج من النصائح فهي لمصلحتك.السرطانتسعى جاهداً اليوم كي تنجز أعمالك بكفاءة عالية. لا تضغط للاعتراف بأمر ما، سيخبرك به حينما يأتي الوقت.قد يحدث خطأ ما في إحدى معاملاتك المالية، فكن أكثر انتباهاً. لا يداوى الغضب إلا بالصمت، لذلك حاول ألا تنفعل بسرعة.عليك أن تضع اليوم أهدافاً أكثر وضوحاً لتصل إلى النتائج التي تريدها. أنت لا تعرف كيف تتعامل مع الحبيب اليوم.الميزانتبحث عن حلول سريعة للمشاكل التي حدثت خلال الأيام الماضية. تفضّل أن تغض النظر عن أخطاء الحبيب بدلاً من مواجهته بها.حاول أن تكون يقظاً خاصةً اليوم، فإن أحدهم يكيد لك بأمر ما. لا تأبه إلى كلام وتقييم الآخرين لعلاقتك العاطفية.لا تتصرّف على هواك وحاول التقيّد بقوانين العمل. أنت على موعد مفاجئ مع شخص لم تره منذ وقت طويل جداً.الجديحاول اليوم أن تكون أكثر تعاوناً مع الآخرين كي لا تجد لاحقاً نفسك وحيداً. لن تتقبّل ما سيقوله لك الحبيب اليوم.الدلولا تتصرف بطيش خصوصاً في المسائل التقنية. عليك أن تقدّم المزيد من التنازلات من أجل استمرارية العلاقة.عليك القيام بمجهود إضافي لتتمكّن من الحفاظ على موقعك في العمل. تقرّر إنهاء العلاقة التي سبّبت لك الكثير من المشاكل. (نداء الوطن)