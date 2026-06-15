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منوعات

قُتل أمام عائلته.. شجار أمام صالون حلاقة ينتهي بجريمة

Lebanon 24
15-06-2026 | 01:52
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قُتل أمام عائلته.. شجار أمام صالون حلاقة ينتهي بجريمة
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قُتل أب من ولاية ألاباما الأميركية بالرصاص أمام أفراد من عائلته، إثر شجار وقع خارج صالون حلاقة في مدينة برمنغهام.
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وبحسب مجلة "People"، نقلاً عن شرطة برمنغهام ووسائل إعلام محلية، وقعت الحادثة يوم السبت 13 حزيران، بعد الساعة الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي، أمام صالون "La Vida Barberia Spa y Estilismo" في شارع "West Valley Avenue".

وقالت الرقيبة في الشرطة لاكويتا وايد إن عناصر الشرطة والطواقم الطبية توجهوا إلى المكان بعد تلقي بلاغ عن تعرض رجل لإطلاق نار.

ووفق التحقيقات الأولية، كان الضحية والمشتبه به يعرفان بعضهما، ودخل الاثنان في شجار جسدي خارج الصالون، قبل أن يُخرج المشتبه به سلاحاً نارياً ويطلق النار على الرجل.

وأعلنت الشرطة، الأحد، أن الضحية هو خورخي فونسيكا، البالغ 34 عاماً، وهو من سكان برمنغهام.

وحاول المسعفون إنقاذ فونسيكا عند وصولهم إلى المكان، لكنه فارق الحياة على الرصيف أمام الصالون.

وقالت الشرطة إن مطلق النار فرّ من موقع الجريمة، قبل أن يتم توقيفه بعد نحو 15 دقيقة.

وكان عدد من الزبائن داخل صالون الحلاقة لحظة وقوع الحادثة، بينهم أفراد من عائلة الضحية، وفق ما نقل التقرير. كما استدعى المحققون شهوداً للإدلاء بإفاداتهم.

ولم تكشف السلطات حتى الآن هوية المشتبه به.
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