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منوعات

لحظة مؤثرة.. إطلاق آلاف البالونات احتفالاً بشفاء طفلة من السرطان (فيديو)

Lebanon 24
15-06-2026 | 16:06
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لحظة مؤثرة.. إطلاق آلاف البالونات احتفالاً بشفاء طفلة من السرطان (فيديو)
لحظة مؤثرة.. إطلاق آلاف البالونات احتفالاً بشفاء طفلة من السرطان (فيديو) photos 0
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شهدت مدينة إسطنبول احتفالاً بإطلاق آلاف البالونات الملوّنة، فرحاً بشفاء الطفلة ألميرا تورهان (9 سنوات) من مرض السرطان بعد رحلة علاج استمرت عامين.

ونظّمت بلدية منطقة "بيليكدوزو" في غرب إسطنبول الفعالية يوم الأحد، بحضور عائلات وأطفال، وسط أجواء احتفالية بارزة.

وشاركت الطفلة في الحفل إلى جانب والديها، مع استمرار خضوعها لفحوصات دورية للاطمئنان على حالتها الصحية.


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Bugünün güzelliği Almira..🧿
Almira kanseri yendi..
Gökyüzü rengarenk ..
Çok güzel günler göresin çocuk.@beylikduzubeltr #beylikdüzü #almira 🧿#yaşamvadisi https://t.co/iJFLEf9PDg pic.twitter.com/C5JSUy1i8O

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