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منوعات

حادث مأساوي في الجيزة.. أسرة تفقد 6 من أبنائها في طريقهم إلى حفل زفاف

Lebanon 24
16-06-2026 | 06:16
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حادث مأساوي في الجيزة.. أسرة تفقد 6 من أبنائها في طريقهم إلى حفل زفاف
حادث مأساوي في الجيزة.. أسرة تفقد 6 من أبنائها في طريقهم إلى حفل زفاف photos 0
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لقي 6 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيب آخر، إثر سقوط سيارة كانوا يستقلونها في مجرى ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة، أثناء توجههم لحضور حفل زفاف، في حادث مأساوي خيّم بسببه الحزن على أهالي المنطقة.
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وتلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة داخل الترعة بنطاق مركز البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت تقل 7 أشخاص من عائلة واحدة، وأثناء سيرهم في الطريق فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها في المياه.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص غرقًا، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ شخص واحد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثامين الضحايا الستة، كما جرى رفع السيارة من مجرى الترعة وإعادة تسيير حركة المرور في المنطقة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية.

وعقب انتهاء الإجراءات، شيّعت أسر الضحايا جثامينهم في جنازة مهيبة خيّم عليها الحزن والصدمة، وسط حضور كبير من الأهالي الذين ودعوا الضحايا إلى مثواهم الأخير في مقابر العائلة.
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الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

وزارة الداخلية

القاهرة

النيابة

الجيزة

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