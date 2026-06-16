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منوعات

ببغاء "دراكولا".. طائر نادر يبدو كأنه خرج من رواية رعب (صور)

Lebanon 24
16-06-2026 | 23:00
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ببغاء دراكولا.. طائر نادر يبدو كأنه خرج من رواية رعب (صور)
ببغاء دراكولا.. طائر نادر يبدو كأنه خرج من رواية رعب (صور) photos 0
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لو كان للكونت دراكولا رفيق من عالم الطيور، فربما كان سيشبه هذا الطائر النادر المعروف باسم "ببغاء دراكولا". فبريشه الأسود والرمادي، وبطنه الأحمر القاني، ونظرته الحادة، يبدو هذا الطائر كأنه أقرب إلى عالم الخيال منه إلى غابات بابوا غينيا الجديدة.
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وبحسب موقع "News18"، فإن هذا الطائر، المعروف رسمياً باسم "ببغاء بيسكيه"، حقيقي تماماً، ويُعد واحداً من أكثر الطيور لفتاً للانتباه في العالم.
If Count Dracula ever had a feathered companion, it might well have looked like the Dracula parrot. With its dramatic black-and-grey plumage, vivid scarlet belly and piercing gaze, this extraordinary bird seems more at home in the pages of a fantasy novel than in the rainforests of Papua New Guinea. Yet the Dracula parrot, officially known as Pesquet's parrot, is very real, and it is one of the most fascinating birds on Earth.


ومن النظرة الأولى، يمكن فهم سبب حصوله على هذا اللقب الغريب. فرأسه الأصلع، الشبيه برأس النسر، وريشه الداكن يمنحانه مظهراً غامضاً، فيما تضيف البقع الحمراء على جسمه تبايناً واضحاً يزيد من غرابة شكله.

لكن الرأس الخالي من الريش ليس مجرد ميزة شكلية، بل يساعد الطائر على البقاء نظيفاً أثناء تناول الفاكهة اللزجة، بطريقة تشبه النسور التي يساعدها الرأس الأصلع على تجنب الاتساخ أثناء تناول الجيف.

وعلى عكس كثير من الببغاوات التي تتغذى على البذور والمكسرات، يُعد ببغاء دراكولا شديد الانتقائية في غذائه، إذ يعتمد بشكل شبه كامل على التين. وهذا يجعله مرتبطاً مباشرة بصحة غابات بابوا غينيا الجديدة، حيث تنمو أشجار التين التي يحتاج إليها للبقاء.
Unlike many parrots that feast on seeds and nuts, the Dracula parrot is remarkably picky. It survives almost entirely on figs, making it one of the few birds with such a specialised diet. This dependence means that the bird's fate is closely tied to the health of Papua New Guinea's forests, where fig trees flourish.

ويصل طول ببغاء بيسكيه إلى نحو 50 سنتيمتراً، ما يجعله من بين أكبر أنواع الببغاوات في العالم. ورغم حجمه وألوانه اللافتة، فإن رؤيته في البرية ليست سهلة، لأنه طائر خجول غالباً ما يبقى في أعلى مظلة الغابات المطيرة، كما أن أعداده موزعة في مناطق جبلية نائية.
Growing up to nearly 50 centimetres long, Pesquet's parrot is among the largest parrots in the world. Despite its impressive size and striking colours, spotting one in the wild is no easy feat. The birds are shy, often remaining high in the rainforest canopy, and their populations are scattered across remote mountainous regions.


ويواجه هذا الطائر تهديدات متزايدة، أبرزها فقدان الموائل بسبب إزالة الغابات، إضافة إلى الصيد غير القانوني. فريشه الأحمر اللامع مطلوب في بعض الزينة التقليدية والاحتفالات، ما يجعله هدفاً للصيادين.

ونتيجة لهذه المخاطر، تصنفه القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضمن الأنواع "المعرضة للخطر".

ورغم مظهره الغريب، يؤدي ببغاء دراكولا دوراً مهماً في النظام البيئي، إذ يساعد من خلال تناول الفاكهة ونشر البذور في تجديد الغابات التي تعيش فيها أنواع كثيرة من الكائنات.
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