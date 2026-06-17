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حادثة مؤلمة... العثور على جثة الطفلة رقية بعد غرقها

Lebanon 24
17-06-2026 | 12:23
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حادثة مؤلمة... العثور على جثة الطفلة رقية بعد غرقها
حادثة مؤلمة... العثور على جثة الطفلة رقية بعد غرقها photos 0
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عثرت فرق البحث والإنقاذ في مديرية الدفاع المدني بمحافظة حلبجة في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، على جثة الطفلة "رقية" التي غرقت قبل تسعة أيام في مياه شلال أحد أبرز الوجهات السياحية في المحافظة، عقب وقت وجيز من وصولها وعائلتها إليها.
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وتمكنت الفرق من العثور على جثة الطفلة وانتشالها بعد جهود مكثفة بذلتها طيلة الأيام الماضية، بمساعدة عشرات المتطوعين من أهالي المنطقة الذين استنفروا لإنهاء مأساة عائلة الطفلة المنحدرة من محافظة كربلاء.


وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في المحافظة، زانيار عمر، لوسائل إعلام محلية "إنه بعد حوالي 10 أيام من البحث، تم العثور على جثة في المياه، يرجح بقوة أنها تعود للسائحة الطفلة التي فقدت في مصيف أحمد آوا".

وتداولت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو أظهر لحظة العثور على جثة الطفلة، ومحاولة فرق الإنقاذ انتشالها، وسط تدفق تيارات مائية قوية بين الصخور الوعرة.

وغرقت الطفلة رقية في التاسع من الشهر الجاري، حيث قدمت إلى المصيف مع عائلتها بقصد الاستجمام، قبل أن تختفي ويعتقد ذووها أنها تتجول في أرجاء المصيف، قبل أن تكشف عمليات البحث عنها بأنها غرقت.

وكانت الجهات المختصة في محافظة السليمانية قد شرعت، أمس الثلاثاء، بتحويل جزء محدود من مجرى المياه في المصيف عبر أنابيب ضخمة، لتسهيل عمليات البحث والوصول إلى نقطة الشلال الحرجة والعميقة.


وعقب يوم من غرق الطفلة، أعلنت إدارة محافظة حلبجة إغلاق مصيف "أحمد آوا" الشهير بشكل مؤقت، لتمكين فرق الإنقاذ والدفاع المدني من مواصلة عمليات البحث عن الطفلة البالغة من العمر 11 عامًا.

ويُعد مصيف "أحمد آوا" واحدًا من أبرز الوجهات السياحية في إقليم كردستان ومحافظة حلبجة، ويستقطب سنويًا آلاف الزوار من مختلف المحافظات العراقية، لا سيما مع حلول فصل الصيف، حيث يشتهر بطبيعته الساحرة وشلالاته وينابيعه الطبيعية.
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