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برجك اليوم

Lebanon 24
17-06-2026 | 23:00
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الحمل
تشهد هذا اليوم حالة من الفضول تجاه أحد المقربين، مع نقاشات مهنية تحتاج إلى دبلوماسية أكبر لتجنّب الاحتكاك مع المسؤولين. ماليًا، يُنصح بالحد من المصاريف غير الضرورية استعدادًا لمرحلة مقبلة قد تحمل التزامات جديدة.
الثور
تبدأ مرحلة أكثر استقرارًا بعد فترة من التوتر، وتتحسن الأوضاع تدريجيًا في محيط العمل. كما تلوح في الأفق مفاوضات ناجحة تعزز من ثقتك بنفسك، بينما يسود الانسجام حياتك العاطفية.
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الجوزاء
يحمل اليوم طاقة إيجابية وفرصًا جديدة، رغم تأخر بعض الإجابات المهمة. قد تظهر شكوك تجاه شخص قريب، ما يتطلب التريث وعدم التسرع في الحكم على الأمور.
السرطان
يسود هدوء نسبي في بيئة العمل يمنحك شعورًا بالراحة، لكن بعض التوترات العاطفية قد تحتاج إلى تعامل أكثر حكمة. اجتماعيًا، تنشغل بعدد من اللقاءات والمناسبات.
الأسد
قد تشعر بفتور أو كسل نتيجة حرارة الصيف، لكن من المهم الحفاظ على التزامك المهني المعتاد. الراحة القصيرة أفضل من تراكم الإرهاق وتأجيل المهام.
العذراء
تبتعد تدريجيًا عن الانشغال بالتفاصيل الصغيرة، وتصل إليك أخبار مهنية إيجابية. على الصعيد العاطفي، تعيش حالة من الاستقرار والطمأنينة.
الميزان
تنتهي خلافات مهنية سابقة وتبدأ فترة أكثر توازنًا. قد تتحسن أوضاعك المالية بشكل يساعدك على تلبية احتياجات مهمة، مع ضرورة العمل على تعزيز العلاقة العاطفية.
العقرب
يمر هذا اليوم ببعض الضغوط النفسية التي تتطلب هدوءًا وتفكيرًا عقلانيًا. تجنب القلق المفرط بشأن المستقبل وامنح صحتك مزيدًا من الاهتمام.
القوس
تغييرات مفاجئة في خطط العمل قد تسبب بعض الارتباك، ما يتطلب ترتيب الأولويات بذكاء. كما أن العلاقات العاطفية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام رغم الانشغال.
الجدي
يحمل اليوم فرصًا إيجابية على أكثر من صعيد، وقد تبدأ علاقة جديدة أو تطور علاقة قائمة. في المقابل، هناك التزام عائلي يحتاج إلى دعمك ومساندتك.
الدلو
تشعر بتغيّر في تعامل أحد المقربين، ما يثير لديك بعض الحيرة. يُنصح بعدم التسرع في ردود الفعل، مع ضرورة الاهتمام بالصحة والنوم الكافي.
الحوت
تتراكم المهام خلال هذا اليوم، ما يتطلب تنظيم الوقت وإنجاز الأعمال تدريجيًا. كما يُفضل تحقيق توازن بين العمل والراحة وتخصيص وقت للعائلة.
 
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دبلوماسي

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التزام

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