يقع في شارع الشيخ زايد.. حريق اندلع بأحد مباني دبي

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
نجحت فرق الدفاع المدني في دبي في السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد الطوابق الخاضعة لأعمال الصيانة في مبنى يقع على شارع الشيخ زايد، واستكملت عمليات الإطفاء والتبريد وفق الإجراءات المعتمدة، دون تسجيل أي إصابات. pic.twitter.com/Z2sZtEsGJa
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 17, 2026
نجحت فرق الدفاع المدني في دبي في السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد الطوابق الخاضعة لأعمال الصيانة في مبنى يقع على شارع الشيخ زايد، واستكملت عمليات الإطفاء والتبريد وفق الإجراءات المعتمدة، دون تسجيل أي إصابات. pic.twitter.com/Z2sZtEsGJa