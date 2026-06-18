تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

يقع في شارع الشيخ زايد.. حريق اندلع بأحد مباني دبي

Lebanon 24
18-06-2026 | 01:06
A-
A+
يقع في شارع الشيخ زايد.. حريق اندلع بأحد مباني دبي
يقع في شارع الشيخ زايد.. حريق اندلع بأحد مباني دبي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نجحت فرق الدفاع المدني في دبي في السيطرة على حريق محدود، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي. 

وأشار المكتب، عبر حسابه بمنصة "إكس"، إلى أن الحريق اندلع في أحد الطوابق الخاضعة لأعمال الصيانة في مبنى يقع على شارع الشيخ زايد.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن عمليات الإطفاء والتبريد استُكملت وفق الإجراءات المعتمدة، دون تسجيل أي إصابات.
 
Advertisement

مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأميركي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: اندلاع حريق في شلومي بعد سقوط طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مسيّرتان انفجرتا في قاعدة عسكرية وببلدة بالجليل الغربي واندلاع حريق في أحد الموقعين
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: اندلاع حريق في رأس الناقورة ناجم عن الاعتراضات الصاروخية في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي الحكومي

شارع الشيخ زايد

المكتب الإعلامي

مكتب الإعلام

زايد

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
02:20 | 2026-06-18
Lebanon24
23:00 | 2026-06-17
Lebanon24
15:21 | 2026-06-17
Lebanon24
12:23 | 2026-06-17
Lebanon24
09:58 | 2026-06-17
Lebanon24
09:29 | 2026-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24