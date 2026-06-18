يقع في شارع الشيخ زايد.. حريق اندلع بأحد مباني دبي

نجحت فرق الدفاع المدني في دبي في السيطرة على حريق محدود، وفق ما أعلن لحكومة دبي.



وأشار المكتب، عبر حسابه بمنصة "إكس"، إلى أن الحريق اندلع في أحد الطوابق الخاضعة لأعمال الصيانة في مبنى يقع على .



وأوضح أن عمليات الإطفاء والتبريد استُكملت وفق الإجراءات المعتمدة، دون تسجيل أي إصابات.

نجحت فرق الدفاع المدني في دبي في السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد الطوابق الخاضعة لأعمال الصيانة في مبنى يقع على شارع الشيخ ، واستكملت عمليات الإطفاء والتبريد وفق الإجراءات المعتمدة، دون تسجيل أي إصابات. pic.twitter.com/Z2sZtEsGJa — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 17, 2026 Advertisement