أفعى تلتف حول خروف في باكستان… والراعي يتدخل في اللحظة الحاسمة

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أنقذ راعٍ باكستاني خروفه في لحظة وُصفت بالبطولية، بعدما التفّت أفعى حول رقبته في مشهد خطير كاد أن ينتهي بنفوق الحيوان.وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تدخل بسرعة لإنقاذ خروفه، حيث تمكن من إبعاد الأفعى والتعامل معها قبل أن تتسبب في أذى للحيوان، وسط حالة من الذعر بين القطيع.وأثار المشهد تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد مستخدمون بشجاعة الراعي وسرعة استجابته، معتبرين أنه أنقذ الخروف في اللحظة الأخيرة.وتشهد بعض المناطق الريفية في باكستان انتشارًا لأنواع من الأفاعي، خصوصًا في المواسم الحارة، ما يجعل مثل هذه الحوادث أكثر شيوعًا في الأوساط الزراعية والرعوية.ويؤكد خبراء الحياة البرية أهمية توخي الحذر أثناء رعي المواشي في المناطق المفتوحة، وتفقد أماكن تجمع الحيوانات لتجنب مثل هذه الحوادث.وتعيش في باكستان عدة أنواع من أفاعي الكوبرا شديدة السمية، أبرزها " " (Naja naja) والكوبرا السوداء.وتتواجد هذه الأفاعي بكثرة في إقليم البنجاب وسفوح التلال، وتُعرف بقدرتها على التكيف مع البيئات الزراعية والصحراوية، كما تشتهر بكونها جزءاً من عروض مروضي الأفاعي التقليديين.