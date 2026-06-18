فيديو من داخل حافلة... هذا ما حصل بعد دقائق فقط من سرقتها

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Yolcu minibüsünde dehşet anları kamerada!
Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu minibüsünü kaçıran saldırganın etkisiz hale getirilmeye çalışılması ile kaza yapa yapa gitme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
https://t.co/O0OfHyeYDa pic.twitter.com/0r1g5buXhi
— Yeni Journal (@yenijournal) June 18, 2026
Yolcu minibüsünde dehşet anları kamerada!
Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu minibüsünü kaçıran saldırganın etkisiz hale getirilmeye çalışılması ile kaza yapa yapa gitme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
https://t.co/O0OfHyeYDa pic.twitter.com/0r1g5buXhi