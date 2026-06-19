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منوعات

السلطات الفيتنامية تكثّف حملاتها ضد القمار الإلكتروني

Lebanon 24
19-06-2026 | 07:00
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السلطات الفيتنامية تكثّف حملاتها ضد القمار الإلكتروني
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مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 وما شهدته من مفاجآت كروية مدوية، استغلت شبكات المراهنات غير القانونية الشعبية الجارفة للبطولة لتوسيع أنشطتها عبر الإنترنت، ما أدى إلى سقوط العديد من الأشخاص في فخ المقامرة وخسارة أموال وممتلكات، بل وتدمير حياة أسر بأكملها.

ورغم أن البطولة لم تتجاوز بعد مراحلها الأولى، فإن السلطات الفيتنامية رصدت ارتفاعاً ملحوظاً في أنشطة المراهنات الإلكترونية المرتبطة بالمباريات، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك عدد من الشبكات الكبرى التي أدارت رهانات بمئات المليارات من الدونغ.

وفي واحدة من أكبر القضايا المسجلة، وجهت السلطات في مقاطعة كوانغ ناي اتهامات إلى عشرة أشخاص بتهمة تنظيم المقامرة الإلكترونية، بعد الكشف عن شبكة مراهنات تجاوزت قيمة تعاملاتها 600 مليار دونغ فيتنامي. واعتمدت الشبكة على نظام هرمي يضم وكلاء ومستويات متعددة من الحسابات لاستقطاب المقامرين وإدارة عمليات الرهان عبر مواقع إلكترونية متخصصة.

كما تمكنت شرطة مدينة دا نانغ من تفكيك شبكة أخرى للمراهنات على كرة القدم بلغت قيمة تعاملاتها أكثر من 20 مليار دونغ، واحتجزت عدداً من المتورطين وصادرت هواتف محمولة ووثائق مالية وأموالاً نقدية مرتبطة بالنشاط غير القانوني.

وتشير التحقيقات إلى أن منظمي هذه الشبكات يستخدمون أساليب متطورة لاستقطاب اللاعبين، من بينها منح أرصدة مجانية وحوافز مالية وعمولات مقابل جذب مشاركين جدد. كما تعتمد عمليات تسوية الأرباح والخسائر على التحويلات المصرفية والمحافظ الإلكترونية والعملات المشفرة لإخفاء حركة الأموال.

وتزداد خطورة الظاهرة مع استغلال مواقع البث غير القانونية للمباريات في الترويج لمنصات المراهنات، إضافة إلى استخدام تطبيقات مشفرة وشبكات افتراضية خاصة لتجنب الملاحقة الأمنية. كما بات بعض القائمين على هذه الأنشطة يوظفون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوسيع قاعدة المستخدمين وإدارة العمليات بشكل أكثر كفاءة.

ويرى مسؤولون أمنيون أن الطبيعة العابرة للحدود للمراهنات الإلكترونية تمثل أحد أبرز التحديات أمام مكافحتها، إذ تستضيف العديد من الدول مواقع وخوادم هذه المنصات بشكل قانوني، ما يصعّب عمليات التحقيق وجمع الأدلة والتعاون القضائي الدولي.

وفي مواجهة هذه الظاهرة، كثفت السلطات الفيتنامية حملاتها الأمنية خلال بطولة كأس العالم، مع التركيز على رصد المواقع المشبوهة وتعقب الشبكات المنظمة وتعزيز الرقابة على الفضاء الإلكتروني. كما تعمل الجهات المختصة على رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المراهنات غير القانونية والعقوبات المترتبة عليها.

وتنص القوانين الفيتنامية على فرض غرامات وعقوبات جنائية بحق المتورطين في المراهنات غير المشروعة، تصل في بعض الحالات إلى السجن لسنوات عدة، خاصة عند استخدام الإنترنت أو الشبكات الإلكترونية في تنظيم أنشطة المقامرة أو إدارتها.

وتؤكد السلطات أن مكافحة المراهنات الإلكترونية لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تتطلب أيضاً تعاوناً مجتمعياً واسعاً، وزيادة الوعي بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تترتب على الإدمان على المقامرة، خصوصاً خلال الأحداث الرياضية الكبرى التي تستقطب ملايين المتابعين حول العالم.

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