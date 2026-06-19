تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بعد عقود من الخدمة...واشنطن تودّع طائرات الرئاسة “إير فورس وان”

Lebanon 24
19-06-2026 | 09:30
A-
A+
بعد عقود من الخدمة...واشنطن تودّع طائرات الرئاسة “إير فورس وان”
بعد عقود من الخدمة...واشنطن تودّع طائرات الرئاسة “إير فورس وان” photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أنهت طائرات الرئاسة الأميركية الشهيرة “إير فورس وان” من طراز Boeing 747-200، مرحلة مهمة من تاريخها بعد نحو 35 عاماً من الخدمة في نقل رؤساء الولايات المتحدة حول العالم، مع بدء التحضير لإدخال جيل جديد من الطائرات الرئاسية.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الطائرة الحالية التي تحمل التصنيف VC-25A ستواصل العمل إلى جانب الطائرات الجديدة لفترة انتقالية، إلى حين اكتمال جاهزية الأسطول البديل.

وفي وداع رمزي للطائرة التاريخية، نشر مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ صورة لها عبر منصة “إكس”، واصفاً إياها بأنها “الرحلة الأخيرة”، مضيفاً: “أحسنتِ العمل، أيتها الخادمة الوفية”.

كما أشاد نائب كبير موظفي البيت الأبيض دان سكافينو بالطائرة، مؤكداً أنه كان محظوظاً بالسفر على متنها حول العالم خلال السنوات الخمس والنصف الماضية، مشيراً إلى أنها خدمت الرؤساء الأميركيين على مدار 35 عاماً.

وبحسب تقارير إعلامية، تعمل شركة بوينغ على تجهيز ثلاثة طائرات من طراز 747-8 لتحل محل الأسطول القديم، بينها طائرة فاخرة تم التبرع بها من قطر، ويجري تعديلها حالياً، فيما يُتوقع أن يتم تسليم طائرتين إضافيتين خلال نحو عامين.

ومن المنتظر أن يحمل الأسطول الجديد التصميم اللوني المفضل للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بألوان الأحمر والأبيض والذهبي والأزرق الداكن.

وخدمت الطائرات الرئاسية الحالية في العديد من المحطات التاريخية البارزة، من بينها مرحلة ما بعد هجمات 11 سبتمبر، حيث لعبت دوراً محورياً في تنقلات القيادة الأميركية خلال تلك الفترة الحساسة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"ميرور" تودّع صلاح بعد رحيله عن ليفربول بعدد خاص
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 18:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تزيد الضغوط: عقوبات على حزب الله وحركة أمل وضابطين في الخدمة
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 18:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ظروف دعوة عون لزيارة واشنطن لم تنضج بعد
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 18:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"تاتش": 470% زيادة في إيرادات الأرقام المميزة بعد رقمنة الخدمة
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 18:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأميركيين

شركة بوينغ

المحطات

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:43 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:45 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:25 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-06-19
Lebanon24
10:30 | 2026-06-19
Lebanon24
07:00 | 2026-06-19
Lebanon24
04:31 | 2026-06-19
Lebanon24
02:08 | 2026-06-19
Lebanon24
01:42 | 2026-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24