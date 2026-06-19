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منوعات

19 حزيران... اليوم الذي تتصدّر فيه الساعات المشهد

Lebanon 24
19-06-2026 | 10:30
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19 حزيران... اليوم الذي تتصدّر فيه الساعات المشهد
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يُصادف يوم 19 حزيران من كل عام «اليوم الوطني للساعة» في الولايات المتحدة، وهو مناسبة مخصصة للاحتفاء بساعات اليد باعتبارها رمزاً يجمع بين الدقة والحرفة والتصميم، إضافة إلى دورها في الحياة اليومية.

ويسلّط هذا اليوم الضوء على التطور الكبير في عالم قياس الوقت، بدءاً من الساعات الجيبية التقليدية وصولاً إلى الساعات الذكية الحديثة، التي باتت تجمع بين الوظائف التقنية والتصميم العصري، وتلعب دوراً مهماً في الصحة واللياقة والاتصال.

ويهدف «اليوم الوطني للساعة» إلى إبراز القيمة الثقافية والشخصية للساعات، إذ لم تعد مجرد أداة لمعرفة الوقت، بل أصبحت أيضاً قطعة فنية تعبّر عن الذوق والهوية، فضلاً عن كونها هدية مميزة أو إرثاً عائلياً يُنقل عبر الأجيال.

وتشهد هذه المناسبة عادةً عروضاً وتخفيضات من عدد من العلامات التجارية والمتاجر المتخصصة، حيث تقدم شركات مثل «رولكس» و«أوميغا» و«فوسيل» و«تيمكس» وغيرها عروضاً خاصة على مختلف أنواع الساعات، إلى جانب متاجر إلكترونية ومتاجر مجوهرات وساعات.

ويعود أصل هذه المناسبة إلى عام 2017، عندما أُطلقت بهدف الترويج لصناعة الساعات وزيادة الوعي بتاريخها وتطورها، مع التركيز على مكانتها في عالم الموضة والحرف اليدوية الدقيقة.

وتعود صناعة الساعات إلى تاريخ طويل من الابتكار، حيث أسهم صانعو الساعات عبر القرون في تطوير تقنيات دقيقة لقياس الوقت، ما جعلها واحدة من أهم الصناعات المرتبطة بالهندسة والفن في آن واحد.

ويُعد «اليوم الوطني للساعة» فرصة لعشاق الساعات وهواة جمعها لاستكشاف أحدث التصاميم والاحتفاء بالابتكارات التي جعلت من الساعة قطعة تجمع بين الوظيفة والجمال.

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