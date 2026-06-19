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منوعات

لا يملك مالا لإعادة الشحن... روبوت يتسوّل في الصين

Lebanon 24
19-06-2026 | 11:00
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لا يملك مالا لإعادة الشحن... روبوت يتسوّل في الصين
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أثار مقطع فيديو لروبوت وهو يتسوّل في أحد شوارع المدن الصينية  جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان بجانب الروبوت لافتة إلكترونية ومكبر صوت يبلغان المارة بأنه "لا يملك مالا لإعادة الشحن" ويطلب منهم "المساعدة في دفع فاتورة الكهرباء".

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ووضع الروبوت المتسوّل أمامه طبقا صغيرا لجمع العملات المعدنية ورمز "كيو آر" لتلقي المدفوعات الرقمية.

ولم تكشف بعد هوية الأشخاص الذين يقفون وراء هذا "المتسوّل الرقمي"، لكن تم التعرف على الروبوت باعتباره روبوتا بشريا من طراز "يونيتري جي 1" تبلغ قيمته نحو 16 ألف دولار، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وانتشرت التكهنات عبر الإنترنت حول ما إذا كان الأمر مجرد مزحة متقنة، أو عملا فنيا غريبا، أو وسيلة غير مألوفة للغاية لجني الأموال.

وسخر عشاق التكنولوجيا على مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: "حتى المتسولون يجري استبدالهم بالروبوتات".

وتكهن أحد المعلقين قائلا: "إنها طريقة مربحة للغاية لكسب المال، أكثر بكثير من الوظائف ذات الحد الأدنى للأجور".

وأضاف آخر: "صاحب الروبوت مسترخ في منزله، كما تعلمون".

ومع ذلك، لم يكن الجميع معجبين بهذا الروبوت المتسوّل الغريب، وأعرب كثيرون عن غضبهم لرؤية أفراد من الجمهور يقدمون له المال.

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البريطانية

البريطاني

الصينية

إنترنت

لي مي

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