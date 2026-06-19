تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
19-06-2026 | 23:11
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل
يوم نشيط لكنه يحتاج إلى تركيز أكبر في القرارات المالية. على الصعيد العاطفي، قد تظهر فرصة لتوضيح سوء تفاهم قديم.

الثور
تتحسن الأوضاع المهنية تدريجيًا، لكنك بحاجة إلى الصبر. عاطفيًا، تميل إلى الاستقرار والهدوء مع الشريك.
الجوزاء
يوم مناسب للتواصل وفتح صفحات جديدة، لكن تجنب التسرع في إطلاق الأحكام. فرصة جيدة لخبر مهني مفاجئ.
السرطان
تزداد حساسيتك اليوم، ما قد يؤثر على قراراتك. حاول الفصل بين العاطفة والعمل لتجنب التوتر.
Advertisement
الأسد
تسير الأمور لصالحك مهنيًا، وقد تتلقى تقديرًا أو دعمًا مهمًا. عاطفيًا، هناك دفء واضح في العلاقة.
العذراء
يوم مناسب للتنظيم وإعادة ترتيب الأولويات. قد تحتاج إلى الابتعاد عن الضغط النفسي واستعادة طاقتك.
الميزان
تعيش حالة من التوازن النسبي، مع فرصة لتقوية العلاقات الاجتماعية. ماليًا، تجنب المغامرات غير المدروسة.
العقرب
قد تواجه بعض التوترات، لكنك قادر على تجاوزها بحكمتك المعتادة. عاطفيًا، هناك حوار مهم يغير مسار العلاقة.
القوس
يوم يحمل طاقة إيجابية وفرصًا جديدة للسفر أو التعلم أو التوسع في العمل.
الجدي
تحتاج إلى التركيز في الأمور المهنية وعدم التشتت. عاطفيًا، قد تفكر بجدية في خطوة مستقبلية.
الدلو
تتلقى أخبارًا غير متوقعة تغيّر خططك، لكنك تتكيف بسرعة. العلاقات الاجتماعية في تحسن.
الحوت
يوم هادئ نسبيًا، مناسب للراحة وإعادة شحن الطاقة، مع بعض اللحظات العاطفية الدافئة.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24

العذراء

العقرب

التركي

الترك

الحوت

أخبار

الأسد

الجوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:22 | 2026-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:42 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:23 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:12 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
02:22 | 2026-06-20
Lebanon24
23:42 | 2026-06-19
Lebanon24
16:08 | 2026-06-19
Lebanon24
15:23 | 2026-06-19
Lebanon24
14:12 | 2026-06-19
Lebanon24
13:28 | 2026-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24