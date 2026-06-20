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منوعات

ميلوني لترامب: ركّز على شعبيتك!

Lebanon 24
20-06-2026 | 14:00
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ميلوني لترامب: ركّز على شعبيتك!
ميلوني لترامب: ركّز على شعبيتك! photos 0
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ردت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على ما وصفته "هجمات غير مبررة ولا معنى لها" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما كرر أنها "توسلت إليه" لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة في فرنسا.

وقالت ميلوني على صفحتها على "إنستغرام"، السبت، ردا على اتهام ترامب الذي أورده على منصته "تروث سوشال"، إن "هذه الهجمات المستمرة وغير المبررة لا معنى لها".

وأضافت: "كوني صديقة لك لم يساعد شعبيتي بالتأكيد"، مضيفة: "أقترح أن تركز على شعبيتك أنت".

وفي وقت سابق من السبت، شن ترامب هجوما لاذعا على ميلوني، متمسكا بروايته بشأن الصورة التي أثارت أزمة بينهما.

وأعاد ترامب الحديث عن الأمر، عندما كتب على منصة "تروث سوشال": "طلبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مرارا وتكرارا، التقاط صورة معي خلال اجتماع مجموعة السبع في فرنسا".

ووجه إليها انتقادات، قائلا: "إنها تؤدي بشكل سيئ في إيطاليا فيما يتعلق بمستوى شعبيتها، وربما يرجع ذلك إلى أنها رفضت الولايات المتحدة، وهي دولة تحب إيطاليا وتحميها حقا، عندما تعلق الأمر بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي أو تطويره (لكن حلف الناتو فعل ذلك أيضا، في واقع الأمر!)".

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