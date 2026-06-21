اخترقت حاجز الطريق.. شاحنة تتسبب بحادث سير مروع

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وبحسب مجلة "People"، وقع الحادث صباح السبت 20 حزيران، عند الساعة 8:55 بالتوقيت المحلي، على المسار من طريق "210 Freeway" في منطقة إيروينديل، وفق سجلات شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا.وأظهرت السجلات أن الشاحنة، التي وُصفت بأنها حمراء اللون، اخترقت الجدار الفاصل من المسارات الشرقية إلى الغربية، فيما تورطت 3 مركبات على الأقل في الحادث.وقالت في إن فرق الطوارئ عثرت على شخص متوفى في المكان، في حين نُقل 10 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينهم شخصان في حالة حرجة و6 قاصرين.كما أفادت الإدارة بأن 22 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، لكنهم رفضوا تلقي المساعدة الطبية. ولاحقاً، وصفت الحادث بأنه "حادث إصابات جماعية" نظراً إلى عدد المتضررين.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحية امرأة بالغة، من دون هويتها حتى الآن.وأظهرت صور متداولة عبر تطبيق "Citizen" ونقلتها وسائل إعلام محلية شاحنة كبيرة تحمل مقطورة تابعة لـ"Target" متوقفة قرب الحاجز الفاصل، فيما بدت مركبة بيضاء وقد اصطدمت بجانب الشاحنة.وأكد متحدث باسم "Target" لمجلة "People" أن الشاحنة كانت تُنقل بواسطة شركة خارجية، وأن السائق ليس موظفاً لدى الشركة.وقال المتحدث في بيان: "نشعر بحزن عميق جراء الحادث المميت الذي شمل مقطورة تابعة لـTarget قرب إيروينديل في كاليفورنيا. أفكارنا وتعازينا مع جميع المتأثرين بهذه المأساة وأحبائهم".ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق، فيما أدى الاصطدام إلى إغلاق واسع في ، بما في ذلك إغلاق المسارات الغربية، وفق سجلات شرطة الطرق السريعة.