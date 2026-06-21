تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

اخترقت حاجز الطريق.. شاحنة تتسبب بحادث سير مروع

Lebanon 24
21-06-2026 | 03:57
A-
A+
اخترقت حاجز الطريق.. شاحنة تتسبب بحادث سير مروع
اخترقت حاجز الطريق.. شاحنة تتسبب بحادث سير مروع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لقيت امرأة حتفها وأصيب 32 شخصاً آخرون، بعدما عبرت شاحنة ضخمة الحاجز الأوسط على طريق سريع رئيسي في ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى حادث كبير استدعى تدخلاً واسعاً من فرق الطوارئ.
Advertisement

وبحسب مجلة "People"، وقع الحادث صباح السبت 20 حزيران، عند الساعة 8:55 بالتوقيت المحلي، على المسار الغربي من طريق "210 Freeway" في منطقة إيروينديل، وفق سجلات شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا.

وأظهرت السجلات أن الشاحنة، التي وُصفت بأنها حمراء اللون، اخترقت الجدار الفاصل من المسارات الشرقية إلى الغربية، فيما تورطت 3 مركبات على الأقل في الحادث.

وقالت إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس إن فرق الطوارئ عثرت على شخص متوفى في المكان، في حين نُقل 10 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينهم شخصان في حالة حرجة و6 قاصرين.

كما أفادت الإدارة بأن 22 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، لكنهم رفضوا تلقي المساعدة الطبية. ولاحقاً، وصفت الحادث بأنه "حادث إصابات جماعية" نظراً إلى عدد المتضررين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحية امرأة بالغة، من دون الكشف عن هويتها حتى الآن.

وأظهرت صور متداولة عبر تطبيق "Citizen" ونقلتها وسائل إعلام محلية شاحنة كبيرة تحمل مقطورة تابعة لـ"Target" متوقفة قرب الحاجز الفاصل، فيما بدت مركبة بيضاء وقد اصطدمت بجانب الشاحنة.

وأكد متحدث باسم "Target" لمجلة "People" أن الشاحنة كانت تُنقل بواسطة شركة خارجية، وأن السائق ليس موظفاً لدى الشركة.

وقال المتحدث في بيان: "نشعر بحزن عميق جراء الحادث المميت الذي شمل مقطورة تابعة لـTarget قرب إيروينديل في كاليفورنيا. أفكارنا وتعازينا مع جميع المتأثرين بهذه المأساة وأحبائهم".

ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق، فيما أدى الاصطدام إلى إغلاق واسع في الطريق السريع، بما في ذلك إغلاق المسارات الغربية، وفق سجلات شرطة الطرق السريعة.
مواضيع ذات صلة
شاحنة إنقلبت... حادث سير مروّع على أوتوستراد الفياضية
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 12:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لحادث مروّع... شاهدوا كيف دهست شاحنة أحد الأشخاص في تركيا
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 12:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرع 6 أشخاص في حادث سير مروّع جنوب العراق
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 12:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروّع... وانقلاب سيارة
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 12:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24

مقاطعة لوس أنجلوس

الطريق السريع

إدارة الإطفاء

لوس أنجلوس

كاليفورنيا

الكشف عن

بات على

رنا ❗️

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2026-06-21
Lebanon24
04:30 | 2026-06-21
Lebanon24
03:25 | 2026-06-21
Lebanon24
00:34 | 2026-06-21
Lebanon24
23:20 | 2026-06-20
Lebanon24
23:07 | 2026-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24