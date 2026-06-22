خلاف على صرير باب ينتهي بجريمة في تركيا.. فيديو يوثق

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
Çocukların gözü önündeki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
📌 Muğla'nın Fethiye ilçesinde kapı gıcırtısı nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma kanlı bitti
➖Cani Osman Küçükgüzel, komşu aileye kurşun yağdırdı
➖Av tüfeğiyle yapılan saldırıda baba Ramazan Çalışkan… pic.twitter.com/yHHQhBj0gV
— Akşam Gazetesi (@Aksam) June 20, 2026
Çocukların gözü önündeki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
📌 Muğla'nın Fethiye ilçesinde kapı gıcırtısı nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma kanlı bitti
➖Cani Osman Küçükgüzel, komşu aileye kurşun yağdırdı
➖Av tüfeğiyle yapılan saldırıda baba Ramazan Çalışkan… pic.twitter.com/yHHQhBj0gV