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خلاف على صرير باب ينتهي بجريمة في تركيا.. فيديو يوثق

Lebanon 24
22-06-2026 | 03:08
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خلاف على صرير باب ينتهي بجريمة في تركيا.. فيديو يوثق
خلاف على صرير باب ينتهي بجريمة في تركيا.. فيديو يوثق photos 0
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تحوّل خلاف بين جارين في مدينة فتحية التركية إلى جريمة، بعدما أطلق أحدهما النار على عائلة جاره، ما أدى إلى مقتل الأب وإصابة زوجته وابنته.

وبحسب المعلومات، بدأ الخلاف بسبب الضجيج المتكرر الناتج عن باب حديقة مجاورة. وبعد مشادة كلامية، غادر الجار البالغ 62 عاماً المكان، قبل أن يعود حاملاً بندقية صيد ويطلق النار على جاره البالغ 42 عاماً، الذي فارق الحياة في المكان.

كما أصيبت زوجة الضحية، البالغة 40 عاماً، وابنته البالغة 13 عاماً، بشظايا، وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما وُصفت حالة الأم بالخطرة.
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وعقب الحادثة، فرضت قوات الدرك طوقاً أمنياً في المنطقة، بينما اختبأ المشتبه به داخل منزله قبل أن يسلّم نفسه للقوى الأمنية.

وباشرت الدرك تحقيقاً في ملابسات الجريمة. (روسيا اليوم)
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