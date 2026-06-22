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برجك اليوم

Lebanon 24
22-06-2026 | 23:00
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الحمل
يميل يومك إلى الهدوء النسبي، مع بعض الضغوط المهنية التي قد تترك لديك شعورًا بعدم الرضا. ومع ذلك، تختار التعامل بحكمة وتجنب المواجهات، مفضلًا التكيف مؤقتًا إلى حين ظهور فرص أفضل تتناسب مع طموحاتك.
الثور
قد تواجه بعض التوترات التي تؤثر على مزاجك العام، ما يجعلك بحاجة إلى فترات راحة وإعادة ترتيب أفكارك. الدعم من المقربين سيكون عنصرًا مهمًا لاستعادة توازنك النفسي.
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الجوزاء
تشعر بإرهاق يدفعك للتفكير في أخذ استراحة لاستعادة نشاطك. حاول ضبط ردود أفعالك في محيط العمل، فالأوضاع المهنية تتحسن تدريجيًا رغم الضغوط الحالية.برج السرطان
تسعى لتطوير ذاتك، لكن بعض القضايا العائلية تثير لديك الحيرة. كما تحتاج إلى الانتباه من الأشخاص الذين لا يعبرون دائمًا عن نواياهم الحقيقية. عاطفيًا، يفضل منح النفس مساحة من الهدوء.
الأسد
تمر بفترة مليئة بالمسؤوليات والتحديات المهنية، مع بعض الضغوط العائلية أيضًا. قد تتأجل خطط كنت تنتظرها، مما يتطلب منك مزيدًا من الصبر.
العذراء
تنجح في إنهاء ملف كان يسبب لك التوتر، ما يمنحك شعورًا بالراحة. كما تظهر أمامك فرص مهنية جديدة تحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ القرار المناسب.
الميزان
تشعر ببعض الإحباط نتيجة تجربة غير ناجحة، لكنك تحتاج إلى التمهل وعدم الاستعجال في ردود الفعل. دعم الشريك قد يساعدك على تجاوز هذه المرحلة.
العقرب
تُعرض عليك فرص مهنية متعددة، لكن الحماس المتراجع قد يؤثر على استغلالها بالشكل الأمثل. قد تصلك أيضًا أخبار مرتبطة بالماضي تمنحك نوعًا من الاطمئنان.
القوس
تواجه تقلبات مزاجية تؤثر على تركيزك، إلى جانب تأخر بعض القرارات المهمة. رغم ذلك، تبقى الأجواء العاطفية مستقرة نسبيًا.
الجدي
قد تفرض عليك الظروف العائلية إعادة ترتيب أولوياتك، ما ينعكس على التزاماتك المهنية. تحتاج إلى تخفيف الضغط عبر الأنشطة الرياضية أو الاسترخاء.
بج الدلو
أمامك مسؤوليات تتطلب مزيدًا من التطوير والالتزام. رغم شعورك بأنك تقدم أقصى ما لديك، إلا أن التعلم من الآخرين سيكون مفيدًا جدًا في المرحلة المقبلة.
الحوت
قد تؤثر تقلبات المزاج على تواصلك مع الزملاء، لذا من المهم الانتباه لأسلوبك. مهنيًا أنت في موقع جيد من حيث الإنجاز، بينما تسير حياتك العاطفية بشكل مستقر وهادئ.
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