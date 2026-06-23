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منوعات

لغز رياضي بسيط يشعل الجدل على مواقع التواصل

Lebanon 24
23-06-2026 | 01:30
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لغز رياضي بسيط يشعل الجدل على مواقع التواصل
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أشعل لغز رياضي بسيط موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اختلف المستخدمون حول الإجابة الصحيحة لمسألة حسابية بدت سهلة للوهلة الأولى.

وتداول رواد المنصات المعادلة التالية:

24 ÷ 6 × 6 ÷ 3

وانقسمت الآراء بشأن نتيجتها؛ إذ رأى البعض أن الإجابة الصحيحة هي 8، بينما اعتبر آخرون أن الناتج يساوي 2.

ويؤكد مختصون في الرياضيات أن حل هذه المسائل يعتمد على الالتزام بقاعدة ترتيب العمليات الحسابية المعروفة باسم "PEMDAS"، والتي تحدد أولوية تنفيذ العمليات الرياضية.

وبما أن المعادلة لا تتضمن أقواساً أو أسساً، فإن عمليتي الضرب والقسمة تُنفذان وفق ترتيب ظهورهما من اليسار إلى اليمين.

وعند تطبيق هذه القاعدة تصبح خطوات الحل كالتالي:

24 ÷ 6 = 4

4 × 6 = 24

24 ÷ 3 = 8

وبذلك يكون الناتج النهائي للمعادلة هو 8.

ويرجع سبب اختلاف الإجابات، بحسب المختصين، إلى قيام بعض الأشخاص بتنفيذ عمليات الضرب والقسمة بترتيب غير صحيح، ما يؤدي إلى نتائج مختلفة رغم بساطة المسألة.

وأعاد انتشار هذا اللغز التذكير بأهمية الالتزام بالقواعد الأساسية في الرياضيات، إذ إن خطأً واحداً في ترتيب العمليات الحسابية قد يغيّر النتيجة بالكامل، وهو ما ساهم في انتشاره على نطاق واسع بين مستخدمي الإنترنت.

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