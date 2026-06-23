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الحملتبدو دبلوماسيًا ومرنًا فى الأجواء، وتجد كلمات تساعد الزملاء والأصدقاء على التقارب والتفاهم.الثورما زالت طاقتك تساعدك على التقدم وتحقيق أهدافك. قد تظهر بعض العقبات البسيطة لكنها لن تدوم طويلًا.الجوزاءربما تبدأ مرحلة جديدة تحمل فرصًا مالية جيدة. كما أن بذل جهد أكبر فى علاقاتك الاجتماعية يعود عليك بالفائدة.السرطاندفعة اجتماعية إيجابية تساعدك على التقدم وتحقيق بعض المكاسب، كما أن الأجواء العاطفية تبدو مشجعة.تتميز فى التعامل مع الآخرين حتى الغرباء منهم. ثقتك بنفسك تساعدك، وقد تستفيد من شخص يضيف لك معرفة أو خبرة جديدة.يبدو فضولك مرتفعًا وتميل إلى ملاحظة التفاصيل الصغيرة. ركز على ما يخصك وتجنب التدخل فيما لا يعنيك.الميزانتميل إلى السفر أو كسر الروتين المعتاد. الابتعاد قليلًا عن الضغوط يمنحك فرصة للتأمل وإعادة ترتيب أفكارك.تستطيع أن تحل كثيرًا من المشكلات إذا جمعت أفكارك وركزت على الأولويات. لا تضغط على نفسك أكثر من اللازم.لا تعتمد على الحظ وحده، فأنت تملك مقومات النجاح. فقط امنح الأمور وقتها الطبيعى.الجدىلا تهدر وقتك فى التفاصيل الصغيرة. ركز على الأهداف الأساسية واترك ما يشتت انتباهك.الدلوقدراتك الذهنية قوية وتركيزك مرتفع. فترة مناسبة للدراسة والتعلم والتقدم فى المجالات التى تهتم بها.قد تطرأ أمور غير متوقعة تحتاج إلى المرونة فى التعامل معها. تفهم احتياجات الآخرين يساعدك على تجاوز أى ضغط مؤقت.