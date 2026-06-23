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برجك اليوم

Lebanon 24
23-06-2026 | 23:00
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الحمل

تبدو دبلوماسيًا ومرنًا فى الأجواء، وتجد كلمات تساعد الزملاء والأصدقاء على التقارب والتفاهم.

الثور

ما زالت طاقتك تساعدك على التقدم وتحقيق أهدافك. قد تظهر بعض العقبات البسيطة لكنها لن تدوم طويلًا.

الجوزاء

ربما تبدأ مرحلة جديدة تحمل فرصًا مالية جيدة. كما أن بذل جهد أكبر فى علاقاتك الاجتماعية يعود عليك بالفائدة.

السرطان

دفعة اجتماعية إيجابية تساعدك على التقدم وتحقيق بعض المكاسب، كما أن الأجواء العاطفية تبدو مشجعة.
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الأسد

تتميز فى التعامل مع الآخرين حتى الغرباء منهم. ثقتك بنفسك تساعدك، وقد تستفيد من شخص يضيف لك معرفة أو خبرة جديدة.

العذراء

يبدو فضولك مرتفعًا وتميل إلى ملاحظة التفاصيل الصغيرة. ركز على ما يخصك وتجنب التدخل فيما لا يعنيك.

الميزان

تميل إلى السفر أو كسر الروتين المعتاد. الابتعاد قليلًا عن الضغوط يمنحك فرصة للتأمل وإعادة ترتيب أفكارك.

العقرب

تستطيع أن تحل كثيرًا من المشكلات إذا جمعت أفكارك وركزت على الأولويات. لا تضغط على نفسك أكثر من اللازم.

القوس

لا تعتمد على الحظ وحده، فأنت تملك مقومات النجاح. فقط امنح الأمور وقتها الطبيعى.

الجدى

لا تهدر وقتك فى التفاصيل الصغيرة. ركز على الأهداف الأساسية واترك ما يشتت انتباهك.

الدلو

قدراتك الذهنية قوية وتركيزك مرتفع. فترة مناسبة للدراسة والتعلم والتقدم فى المجالات التى تهتم بها.

الحوت

قد تطرأ أمور غير متوقعة تحتاج إلى المرونة فى التعامل معها. تفهم احتياجات الآخرين يساعدك على تجاوز أى ضغط مؤقت.
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دبلوماسي

العذراء

العقرب

الحوت

الأسد

الجوز

القوس

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