بعد مخاوف على صحتها.. دوللي بارتون تفاجئ جمهورها بظهور علني

فاجأت الأميركية الشهيرة جمهورها بظهور علني خلال افتتاح محطة السفر الجديدة الخاصة بها في ولاية تينيسي، وذلك بعد أشهر من القلق بشأن وضعها الصحي وإعلانها إلغاء إقامتها الفنية في لاس .

وشاركت بارتون، البالغة من العمر 80 عاماً، في مراسم افتتاح محطة "Dolly's Tennessean Travel Stop" بمدينة Cornersville، حيث قامت بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المشروع الذي يضم مطعماً للشواء ومقهى يحمل اسم "Cup Of Ambition"، المستوحى من أغنيتها الشهيرة 9 to 5.

وظهر على النجمة الأميركية أنها تتمتع بمعنويات جيدة، حيث استقبلها الحاضرون بحفاوة وسط أجواء احتفالية، رغم أن المواد الترويجية السابقة كانت قد أشارت إلى أنها لن تحضر .

ويأتي هذا الظهور بعد نحو شهر من إعلان بارتون إلغاء إقامتها الفنية في لاس فيغاس بسبب مشاكل صحية. وكانت قد كشفت في رسالة مصورة أنها تخضع لعلاجات وأدوية تستجيب لها بشكل إيجابي، لكنها تعاني منذ اضطرابات في الجهاز المناعي والجهاز الهضمي، إضافة إلى نوبات دوار وإرهاق متكرر.

وأكدت بارتون أنها تواصل رحلة التعافي والعمل كامل عافيتها، معربة عن أملها في العودة إلى نشاطها الفني المعتاد في أقرب وقت.