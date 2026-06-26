أخف من غزل البنات.. اكتشاف كوكبين عملاقين

اكتشف فريق من علماء زوجا من الكواكب العملاقة فائقة الخفة، يُعرفان باسم "Super-Puffs"، يتميزان بكثافة منخفضة للغاية رغم أن حجمهما يقارب حجم كوكب المشتري. ويدور الكوكبان حول نجم يقع على بعد أكثر من 1100 سنة ضوئية من الأرض، ليُسجلا كأخف الكواكب المعروفة من حيث الكثافة مقارنة بحجمهما.

وقالت الباحثة درانسفيلد من جامعة أوكسفورد، التي قادت الدراسة، إن كثافة الكوكبين تشبه "رغوة الحلاقة الطازجة"، في إشارة إلى خفتهما الاستثنائية. ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society".

ورجحت درانسفيلد أن يكون لون الكوكبين أبيض أو أزرق تبعا لطبيعة غطائهما السحابي، وليس ورديا كما قد يوحي تشبيههما بحلوى القطن. كما يُعتقد أنهما يتكونان أساسا من غازي الهيدروجين والهيليوم، على أن تُحسم تركيبتهما الكيميائية عبر رصد مستقبلي باستخدام تلسكوب " ويب" الفضائي.

وجرى اكتشاف الكوكبين بواسطة القمر الصناعي "TESS" التابع لوكالة ، وهما يدوران حول نجم في كوكبة "السمكة الطائرة" (Volans) في السماء الجنوبية، على مسافة تقدر بنحو 1110 سنوات ضوئية.

وللمقارنة، تبلغ كثافة كوكب المشتري نحو 35 ضعفا من كثافة هذين الكوكبين، ما يجعلهما من أكثر الأجرام غرابة بين الكواكب الخارجية المكتشفة.

وتُعد كواكب "Super-Puffs" نادرة للغاية، إذ لم يُؤكد حتى الآن سوى أقل من 40 كوكبا من هذا النوع من بين نحو 6300 كوكب خارجي رصدتها ناسا. ويعتقد العلماء أنها تتشكل داخل أقراص غنية بالغاز تحيط بالنجوم الفتية، ثم تفقد جزءا كبيرا من مادتها مع مرور الزمن.

وأكدت درانسفيلد أن دراسة مثل هذه الأنظمة النادرة تسهم في فهم آليات تشكل الكواكب، وتساعد العلماء على بناء صورة أوضح عن تطور الأنظمة الكوكبية ومكان الأرض في .