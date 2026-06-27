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منوعات

رصد تمساح في قرية مصرية يعيد الجدل حول انتشار الزواحف

Lebanon 24
27-06-2026 | 14:00
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رصد تمساح في قرية مصرية يعيد الجدل حول انتشار الزواحف
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شهدت إحدى قرى محافظة القليوبية في مصر حالة من القلق بين الأهالي، بعد رصد تمساح داخل أحد المجاري المائية بقرية الحصابة، في واقعة أعادت إلى الواجهة الجدل حول تكرار ظهور الزواحف في عدد من المحافظات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تمساحًا يتحرك داخل مصرف مائي بالقرية، ما أثار حالة من الذعر والتعليقات المتباينة بين السكان.

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق تسجيل وقائع مماثلة خلال الفترة الأخيرة في محافظات عدة، من بينها الجيزة والشرقية والقليوبية، ما فتح تساؤلات حول مصادر هذه الحيوانات وكيفية وصولها إلى المجاري المائية.

وتشير تقديرات لجهات مختصة إلى أن هذه الظاهرة قد تكون مرتبطة بتربية غير قانونية للتماسيح داخل المنازل، حيث يُقبل بعض الأشخاص على شرائها وهي صغيرة، قبل أن يعجزوا لاحقًا عن رعايتها بسبب نموها السريع وارتفاع تكاليف تربيتها، ما يدفع البعض إلى التخلص منها بإلقائها في الترع والمصارف.

وعقب الواقعة الأخيرة، تحركت الجهات المعنية في المنطقة، حيث جرى تمشيط المصرف ورفع الحشائش باستخدام معدات ثقيلة، في محاولة للتأكد من وجود التمساح وتعقبه، إلى جانب إخطار الجهات البيئية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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