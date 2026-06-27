ممرضة بريطانية تواصل العمل في سن الثمانين

أفادت تقارير إعلامية بأن ممرضة بريطانية تبلغ من العمر 80 عامًا لا تزال تواصل عملها في أحد المستشفيات، بعد مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 55 عامًا، مؤكدة أنها لا تنوي التقاعد في الوقت الحالي.

وبحسب التقارير، تعمل هيلز في قسم الطوارئ بمستشفى بيلغريم في مقاطعة لينكولنشاير، مشيرة إلى أن سر استمرارها في العمل يعود إلى تمتعها بصحة جيدة، واتباعها أسلوب حياة صحي، إضافة إلى تفاؤلها الدائم.

وقالت هيلز إن أكبر مكافأة بالنسبة لها هي مساعدة المرضى ورعايتهم، موضحة أنها تواصل عملها بدافع الشغف بالمهنة، رغم تقاعدها رسميًا عام 2010.

وكانت هيلز قد حصلت على شهادة التمريض في براغ عام 1963، إلا أنها أعادت دراسة التمريض بعد انتقالها إلى المتحدة لعدم الاعتراف بمؤهلها، قبل أن تتدرج في عدد من المناصب القيادية في القطاع الصحي.

وأشاد زملاؤها بمسيرتها المهنية، معتبرين أنها تمثل نموذجًا في التفاني والرحمة، فيما أكدت أنها ستواصل العمل ما دامت تتمتع بالصحة ويُسمح لها بذلك.