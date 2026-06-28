بالفيديو.. ملك الأردن يحتفل بهدف النشامى أمام الأرجنتين

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لقطةٌ تروي حكاية رعايةٍ ملكية سامية لم تغب يوماً عن مسيرة كرة القدم الأردنية منذ نشأتها..
كان وما زال سيدي جلالة الملك المعظم السند الحاضر، والأب الحاني، والمشجع الأول للشباب .. #نشامى الوطن ما قصرتوا والخير بالجايات 🙌🏼🇯🇴#كاس_العالم_٢٠٢٦ #الأردن pic.twitter.com/1bXF2MsqWL
— سَـبأ الحـمايدة 🇯🇴 (@alhmaidh05) June 28, 2026
لقطةٌ تروي حكاية رعايةٍ ملكية سامية لم تغب يوماً عن مسيرة كرة القدم الأردنية منذ نشأتها..
كان وما زال سيدي جلالة الملك المعظم السند الحاضر، والأب الحاني، والمشجع الأول للشباب .. #نشامى الوطن ما قصرتوا والخير بالجايات 🙌🏼🇯🇴#كاس_العالم_٢٠٢٦ #الأردن pic.twitter.com/1bXF2MsqWL