بالفيديو.. ملك الأردن يحتفل بهدف النشامى أمام الأرجنتين

حضر العاهل الملك عبدالله الثاني، ونجله الأمير الحسين بن عبدالله، مباراة منتخب أمام ، ، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في 2026.



وأظهرت لقطات مصورة وجود الملك عبدالله والأمير الحسين في مدرجات ملعب دالاس بمدينة أرلينغتون، وهما يرتديان قميص منتخب "النشامى".



وانتهت المباراة بفوز منتخب الأرجنتين، حامل لقب المونديال، على الأردن بنتيجة 3-1.

لقطةٌ تروي حكاية رعايةٍ ملكية سامية لم تغب يوماً عن مسيرة منذ نشأتها..

كان وما زال سيدي جلالة الملك المعظم السند الحاضر، والأب الحاني، والمشجع الأول للشباب .. #نشامى الوطن ما قصرتوا والخير بالجايات 🙌🏼🇯🇴#كاس_العالم_٢٠٢٦ #الأردن pic.twitter.com/1bXF2MsqWL — سَـبأ الحـمايدة 🇯🇴 (@alhmaidh05) June 28, 2026 Advertisement



وعقب الهدف، ظهر الملك عبدالله في حالة فرح كبيرة، إذ وثقت اللقطات لحظة قفزه وتصفيقه للاعبي المنتخب الأردني. وسجل موسى التعمري هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 55، بعدما وضع في المرمى من داخل منطقة الجزاء.وعقب الهدف، ظهر الملك عبدالله في حالة فرح كبيرة، إذ وثقت اللقطات لحظة قفزه وتصفيقه للاعبي المنتخب الأردني.