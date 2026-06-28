تسببت في نمو فاكهة غير متوقعة.. موجة حر قياسية تغيّر حدائق بريطانيا (فيديو)

تقترب المتحدة من نهاية موجة حر قياسية، شهدت تسجيل حرارة بلغت 37.1 درجة مئوية، بعد ظهر الخميس، وهي أعلى درجة تُسجل في البلاد خلال الشهر الحالي.



وبحسب بيانات أولية صادرة عن ، سُجلت هذه الحرارة في كافنديش بمقاطعة سوفولك، ما جعل الخميس اليوم الأكثر حرارة في عام 2026.



ومُدّد تحذير أحمر نادر من الحر الشديد في وأجزاء من جنوب شرقي حتى الساعة التاسعة مساء الجمعة، بعدما أثّر على ملايين السكان لليوم الثالث على التوالي.



وكان التحذير من خطر يهدد الحياة سارياً، الخميس، في مناطق جنوبية ووسطى وغربية من إنكلترا وأجزاء من . وتسببت موجة الحر بإغلاق مدارس، واضطرابات في خدمات ، وفرض حظر على استخدام خراطيم المياه في كِنت.



لكن البشر لم يكونوا وحدهم من اضطروا إلى التكيف مع الظروف المناخية الحارة. فقد فوجئت امرأة في بظهور فاكهة غير متوقعة بدأت تنمو في حديقتها بسبب الطقس الدافئ.



ونشرت امرأة تُدعى مقطع فيديو عبر "تيك توك"، ظهرت فيه نبتة موز كبيرة في حديقتها، بدت كأنها تنتج عدة عناقيد من الموز.



وكتبت جيما على الفيديو: "الحر شديد جداً في المملكة المتحدة حالياً، إلى درجة أن شجرة الموز عندي تحاول فعلاً إنتاج الموز".