حقيبة ودراجة وكاميرات... تفاصيل جريمة مروعة في تايلاند (فيديو)

أوقفت الشرطة في تايلاند رجلاً أسترالياً يبلغ 46 عاماً، للاشتباه بتورطه في مقتل فتاة تايلاندية تبلغ 17 عاماً، بعدما أظهرت كاميرات مراقبة دخوله معها إلى فندق في منطقة باتايا، قبل أن يغادر لاحقاً بمفرده وهو يسحب حقيبة كبيرة.



وبحسب المشاهد التي انتشرت خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل، ظهر سيمون بيتر كارمن وهو يدخل الفندق صباح الخميس ممسكاً بيد الفتاة تونتشانوك دونهوما، ثم رصدته لقطات أخرى وهو يغادر المكان حاملاً حقيبة بدت ثقيلة.



كما أظهرت كاميرات في الشوارع الرجل وهو ينقل الحقيبة على دراجة بخارية بمحاذاة خط سكة حديد، حيث عثرت فرق الطوارئ لاحقاً على جثة الفتاة في الموقع نفسه، على بعد نحو 10 دقائق من الفندق.

อันนี้เรื่องใหญ่มากที่พัทยา ฝรั่งฆาตกรรมเด็กผู้หญิงอายุ 17 ยัดกระเป๋าเดินทาง



- น้องเค้ก อายุ 17 หายตัวไปตั้งแต่คืนวันที่ 25 ตอนตีสาม เพื่อนโพสตามหา

- เพื่อนแจ้งตำรวจ ตำรวจพัทยาลงพื้นที่ตามหา

- ได้ภาพกล้องวงจรปิดคอนโดแถวจอมเทียนสายสอง น้องเดินขึ้นไปกับฝรั่งแล้วไม่กลับมาอีกเลย

-… pic.twitter.com/Ax7hP7td66 — L O L A (@lolitascak3) June 27, 2026 Advertisement

وكان المشتبه به يستعد لمغادرة تايلاند عبر الدولي في بانكوك عائداً إلى ، قبل أن توقفه الشرطة بعد بلاغ من أصدقاء الفتاة عن اختفائها.



وأعادته السلطات إلى باتايا صباح السبت لاستجوابه، وسط اشتباه بضلوعه في قتل الفتاة، خصوصاً بعد رصد خدوش على جسده قد تشير إلى أنها قاومته، وفق ما نقلته التقارير.



في المقابل، نفى كارمن الاتهامات الموجهة إليه، وقال في رسالة إلى عائلة الضحية بعد توقيفه: "أشعر بالأسف لما حدث لابنتكم.. كان ذلك خارجاً عن إرادتي".



وقالت عائلة تونتشانوك، التي كانت تُعرف بلقب "كيك"، إنها كانت الابنة الوحيدة وتقيم مع والدها وزوجة أبيها في إقليم كالاسين، على بعد نحو 480 كيلومتراً باتايا.



وكانت الفتاة قد أبلغت عائلتها بأنها تريد قضاء عطلة مع صديقة لها، قبل أن تسافر إلى باتايا في 16 حزيران.



وقال والدها تونغتشاي دونهوما إنه يشعر بـ"حزن عميق" على وفاة ابنته، مضيفاً: "لم يكن لابنتي أم، لذلك كانت عندما تريد شيئاً تجد طريقة لتحقيقه بنفسها، وكانت دائماً تساعدني أيضاً".



أما زوجة أبيها أورادي بوساراكوم، فطالبت بإعدام الجاني. (العربية) وكان المشتبه به يستعد لمغادرة تايلاند عبر الدولي في بانكوك عائداً إلى ، قبل أن توقفه الشرطة بعد بلاغ من أصدقاء الفتاة عن اختفائها.وأعادته السلطات إلى باتايا صباح السبت لاستجوابه، وسط اشتباه بضلوعه في قتل الفتاة، خصوصاً بعد رصد خدوش على جسده قد تشير إلى أنها قاومته، وفق ما نقلته التقارير.في المقابل، نفى كارمن الاتهامات الموجهة إليه، وقال في رسالة إلى عائلة الضحية بعد توقيفه: "أشعر بالأسف لما حدث لابنتكم.. كان ذلك خارجاً عن إرادتي".وقالت عائلة تونتشانوك، التي كانت تُعرف بلقب "كيك"، إنها كانت الابنة الوحيدة وتقيم مع والدها وزوجة أبيها في إقليم كالاسين، على بعد نحو 480 كيلومتراً باتايا.وكانت الفتاة قد أبلغت عائلتها بأنها تريد قضاء عطلة مع صديقة لها، قبل أن تسافر إلى باتايا في 16 حزيران.وقال والدها تونغتشاي دونهوما إنه يشعر بـ"حزن عميق" على وفاة ابنته، مضيفاً: "لم يكن لابنتي أم، لذلك كانت عندما تريد شيئاً تجد طريقة لتحقيقه بنفسها، وكانت دائماً تساعدني أيضاً".أما زوجة أبيها أورادي بوساراكوم، فطالبت بإعدام الجاني. (العربية)