تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

حقيبة ودراجة وكاميرات... تفاصيل جريمة مروعة في تايلاند (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2026 | 00:39
A-
A+
حقيبة ودراجة وكاميرات... تفاصيل جريمة مروعة في تايلاند (فيديو)
حقيبة ودراجة وكاميرات... تفاصيل جريمة مروعة في تايلاند (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوقفت الشرطة في تايلاند رجلاً أسترالياً يبلغ 46 عاماً، للاشتباه بتورطه في مقتل فتاة تايلاندية تبلغ 17 عاماً، بعدما أظهرت كاميرات مراقبة دخوله معها إلى فندق في منطقة باتايا، قبل أن يغادر لاحقاً بمفرده وهو يسحب حقيبة كبيرة.

وبحسب المشاهد التي انتشرت خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل، ظهر سيمون بيتر كارمن وهو يدخل الفندق صباح الخميس ممسكاً بيد الفتاة تونتشانوك دونهوما، ثم رصدته لقطات أخرى وهو يغادر المكان حاملاً حقيبة بدت ثقيلة.

كما أظهرت كاميرات في الشوارع الرجل وهو ينقل الحقيبة على دراجة بخارية بمحاذاة خط سكة حديد، حيث عثرت فرق الطوارئ لاحقاً على جثة الفتاة في الموقع نفسه، على بعد نحو 10 دقائق من الفندق.
Advertisement

وكان المشتبه به يستعد لمغادرة تايلاند عبر مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك عائداً إلى أستراليا، قبل أن توقفه الشرطة بعد بلاغ من أصدقاء الفتاة عن اختفائها.

وأعادته السلطات إلى باتايا صباح السبت لاستجوابه، وسط اشتباه بضلوعه في قتل الفتاة، خصوصاً بعد رصد خدوش على جسده قد تشير إلى أنها قاومته، وفق ما نقلته التقارير.

في المقابل، نفى كارمن الاتهامات الموجهة إليه، وقال في رسالة إلى عائلة الضحية بعد توقيفه: "أشعر بالأسف لما حدث لابنتكم.. كان ذلك خارجاً عن إرادتي".

وقالت عائلة تونتشانوك، التي كانت تُعرف بلقب "كيك"، إنها كانت الابنة الوحيدة وتقيم مع والدها وزوجة أبيها في إقليم كالاسين، على بعد نحو 480 كيلومتراً شمال شرق باتايا.

وكانت الفتاة قد أبلغت عائلتها بأنها تريد قضاء عطلة مع صديقة لها، قبل أن تسافر إلى باتايا في 16 حزيران.

وقال والدها تونغتشاي دونهوما إنه يشعر بـ"حزن عميق" على وفاة ابنته، مضيفاً: "لم يكن لابنتي أم، لذلك كانت عندما تريد شيئاً تجد طريقة لتحقيقه بنفسها، وكانت دائماً تساعدني أيضاً".

أما زوجة أبيها أورادي بوساراكوم، فطالبت بإعدام الجاني. (العربية)
مواضيع ذات صلة
جريمة مروّعة.. العثور على جثة امرأة داخل حقيبة سفر وتوقيف المشتبه به
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة... دخلوا إلى منزله وقتلوه مع زوجته!​
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة عائلية مروّعة.. ابن يقتل والديه وشقيقه
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو مروّع من الجنوب.. غارة تستهدف دراجة نارية وسقوط إصابات
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار سوفارنابومي

أستراليا

بيتر كار

شمال شرق

بخاري

ايلان

فارنا

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:31 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:28 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-29
Lebanon24
03:00 | 2026-06-29
Lebanon24
02:34 | 2026-06-29
Lebanon24
02:27 | 2026-06-29
Lebanon24
23:00 | 2026-06-28
Lebanon24
22:49 | 2026-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24