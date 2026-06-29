تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

خسر أموال زفافه بالمراهنات

Lebanon 24
29-06-2026 | 03:00
A-
A+
خسر أموال زفافه بالمراهنات
خسر أموال زفافه بالمراهنات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رفع رجل من ولاية إلينوي الأميركية دعوى قضائية ضد شركة المراهنات العملاقة "DraftKings"، بعدما خسر كامل مدخرات زفافه في المقامرة، وفقد وظيفته، وانتهى به الأمر إلى دخول المستشفى مع تفاقم إدمانه وخروجه عن السيطرة.

وبحسب موقع UNILAD، قدّم داين ميلر، البالغ 32 عاماً، شكواه أمام محكمة فدرالية في شيكاغو، متهماً منصة المراهنات الإلكترونية بتجاهل علامات واضحة على معاناته من مشكلة قمار، وبالمساهمة في تسريع إدمانه عبر إزالة ضوابط الحماية، في وقت كانت تعلن فيه علناً دعمها للمقامرة المسؤولة.
Advertisement

ووفق الدعوى، فتح ميلر حسابه على "DraftKings" عام 2020، قبل أن يتحول ما بدأ كمراهنات عادية إلى أزمة متفاقمة.

وفي أيار 2021، منحته الشركة صفة عميل "VIP"، وقدمت له مجموعة من الامتيازات، بينها عروض ترويجية، وتعزيزات للأرباح، ومراهنات مجانية، ومطابقة للإيداعات، وتذاكر لحضور مباريات رياضية احترافية.

وتقول الدعوى إن المنصة كانت "مصممة بشكل معيب" لاستغلال نظام المكافأة الكيميائي في الدماغ، عبر خوارزميات شخصية تهدف إلى إبقاء المستخدمين متعلقين بها. وتزعم أن هذه الأدوات تعزز وهم السيطرة، وتدفع المستخدمين إلى تجنب الخسارة وملاحقة ما خسروه، بدلاً من التدخل عندما تظهر عليهم علامات واضحة للإدمان.

وبعد أن استنزف ميلر كامل صندوق زفافه، لجأ، بحسب الدعوى، إلى سحوبات نقدية من بطاقات الائتمان، وقروض شخصية، وحتى إلى مدخراته التقاعدية في حساب "401k"، لمواصلة المقامرة.

وفي أيلول 2024، اكتشف صاحب عمله حجم مراهناته، فتم الاستغناء عنه. وحتى بعد خسارته مدخرات زفافه، واصل المسؤول عن حسابه كعميل "VIP" التواصل معه يومياً، وفق الدعوى، بل كافأ "ولاءه" في إحدى المرات بتذاكر لجناح خاص في ملعب "Soldier Field".

وفي الشهر التالي، كتب ميلر رسالة انتحار وأُدخل إلى المستشفى بسبب أفكار انتحارية شديدة. وقبل أسبوعين فقط من دخوله المستشفى، كانت "DraftKings" قد أرسلت إليه خمس أرصدة منفصلة بقيمة 200 دولار لكل منها لاستخدامها في المراهنات الرياضية.

وبعد خروجه من المستشفى، انتكس ميلر سريعاً، وأعاد تثبيت التطبيق على هاتفه خلال أيام.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها "DraftKings" دعوى من هذا النوع. ففي عام 2024، اتهمت دعوى فدرالية أخرى المنصة بتغذية إدمان أب من نيوجيرسي على المقامرة باستخدام أساليب مشابهة، ما دفعه إلى استنزاف نحو مليون دولار من مدخرات عائلته، بينها أموال كانت مخصصة لأطفاله.

وكان محامو "DraftKings" قد رفضوا سابقاً هذا النوع من الحجج القانونية. واعتبرت شركة المحاماة "White & Case" أن "المسؤولية الشخصية ليست عيباً في المنتج"، مشيرة إلى أن المقامرين البالغين يشاركون عن علم في نشاط معروف المخاطر.

وفي آذار، رفض قاضٍ في بنسلفانيا قضية مشابهة، معتبراً أن "DraftKings" لا تتحمل واجباً قانونياً يمنع المستخدمين من الإفراط في الإنفاق أو تطوير إدمان. كما توصلت محكمة بريطانية إلى نتيجة مشابهة في قضية منفصلة شملت منصة "Betfair".

ومنذ ذلك الحين، دخل ميلر مرحلة التعافي، واستعاد عملاً جديداً، وانضم إلى قائمة الاستبعاد الذاتي من منصات المقامرة في إلينوي. ويقول إنه يأمل أن تساعد قصته آخرين على تجنب ما مرّ به.
مواضيع ذات صلة
تكهنات تتصاعد حول زفاف تايلور سويفت
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:21:48 Lebanon 24 Lebanon 24
جوليا بطرس تتألق بالازرق في زفاف ابنها
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:21:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أسماء عالمية متوقعة في حفل زفاف تايلور سويفت
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:21:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير هاري وزوجته خارج قائمة زفاف تايلور سويفت
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:21:48 Lebanon 24 Lebanon 24

المقامر

الرياض

رياضي

بالمر

حامات

رياض

دمين

باري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:31 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:28 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-29
Lebanon24
02:34 | 2026-06-29
Lebanon24
02:27 | 2026-06-29
Lebanon24
00:39 | 2026-06-29
Lebanon24
23:00 | 2026-06-28
Lebanon24
22:49 | 2026-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24