خسر أموال زفافه بالمراهنات

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وبحسب موقع UNILAD، قدّم داين ، البالغ 32 عاماً، شكواه أمام محكمة فدرالية في شيكاغو، متهماً منصة المراهنات الإلكترونية بتجاهل علامات واضحة على معاناته من مشكلة قمار، وبالمساهمة في تسريع إدمانه عبر إزالة ضوابط الحماية، في وقت كانت تعلن فيه علناً دعمها للمقامرة المسؤولة.ووفق الدعوى، فتح ميلر حسابه على "DraftKings" عام 2020، قبل أن يتحول ما بدأ كمراهنات عادية إلى أزمة متفاقمة.وفي أيار 2021، منحته الشركة صفة عميل "VIP"، وقدمت له مجموعة من الامتيازات، بينها عروض ترويجية، وتعزيزات للأرباح، ومراهنات مجانية، ومطابقة للإيداعات، وتذاكر لحضور مباريات رياضية احترافية.وتقول الدعوى إن المنصة كانت "مصممة بشكل معيب" لاستغلال نظام المكافأة الكيميائي في الدماغ، عبر خوارزميات شخصية تهدف إلى إبقاء المستخدمين متعلقين بها. وتزعم أن هذه الأدوات تعزز وهم السيطرة، وتدفع المستخدمين إلى تجنب الخسارة وملاحقة ما خسروه، بدلاً من التدخل عندما تظهر عليهم علامات واضحة للإدمان.وبعد أن استنزف ميلر كامل صندوق زفافه، لجأ، بحسب الدعوى، إلى سحوبات نقدية من بطاقات الائتمان، وقروض شخصية، وحتى إلى مدخراته التقاعدية في حساب "401k"، لمواصلة المقامرة.وفي أيلول 2024، اكتشف صاحب عمله حجم مراهناته، فتم الاستغناء عنه. وحتى بعد خسارته مدخرات زفافه، واصل المسؤول عن حسابه كعميل "VIP" التواصل معه يومياً، وفق الدعوى، بل كافأ "ولاءه" في إحدى المرات بتذاكر لجناح خاص في ملعب "Soldier Field".وفي الشهر التالي، كتب ميلر رسالة انتحار وأُدخل إلى المستشفى بسبب أفكار انتحارية شديدة. وقبل أسبوعين فقط من دخوله المستشفى، كانت "DraftKings" قد أرسلت إليه خمس أرصدة منفصلة بقيمة 200 دولار لكل منها لاستخدامها في المراهنات الرياضية.وبعد خروجه من المستشفى، انتكس ميلر سريعاً، وأعاد تثبيت التطبيق على هاتفه خلال أيام.وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها "DraftKings" دعوى من هذا النوع. ففي عام 2024، اتهمت دعوى فدرالية أخرى المنصة بتغذية إدمان أب من نيوجيرسي على المقامرة باستخدام أساليب مشابهة، ما دفعه إلى استنزاف نحو مليون دولار من مدخرات عائلته، بينها أموال كانت مخصصة لأطفاله.وكان محامو "DraftKings" قد رفضوا سابقاً هذا النوع من الحجج القانونية. واعتبرت شركة المحاماة "White & Case" أن "المسؤولية الشخصية ليست عيباً في المنتج"، مشيرة إلى أن المقامرين البالغين يشاركون عن علم في نشاط معروف المخاطر.وفي آذار، رفض قاضٍ في بنسلفانيا قضية مشابهة، معتبراً أن "DraftKings" لا تتحمل واجباً قانونياً يمنع المستخدمين من الإفراط في الإنفاق أو تطوير إدمان. كما توصلت محكمة بريطانية إلى نتيجة مشابهة في قضية منفصلة شملت منصة "Betfair".ومنذ ذلك الحين، دخل ميلر مرحلة التعافي، واستعاد عملاً جديداً، وانضم إلى قائمة الاستبعاد الذاتي من منصات المقامرة في إلينوي. ويقول إنه يأمل أن تساعد قصته آخرين على تجنب ما مرّ به.