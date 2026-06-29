تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

قُتلت بسبب خبز همبرغر بـ1.58 دولار

Lebanon 24
29-06-2026 | 04:00
A-
A+
قُتلت بسبب خبز همبرغر بـ1.58 دولار
قُتلت بسبب خبز همبرغر بـ1.58 دولار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قُتلت مديرة متجر "Dollar General" في ولاية جورجيا الأميركية، بعدما أطلق زبون النار عليها خلال خلاف على شراء خبز همبرغر بقيمة 1.58 دولار، في حادث انتهى لاحقاً بمقتل المسلح برصاص الشرطة بعد ساعات.
Advertisement

وبحسب موقع UNILAD، كانت أليكسيس هيل، البالغة 44 عاماً، تعمل داخل فرع المتجر على طريق "Victory Drive" في مدينة كولومبوس صباح الثلاثاء 23 حزيران، عندما تعرضت لإطلاق نار أثناء محاسبة أحد الزبائن.

ووفق مسؤولين نقلت عنهم محطتا WKRC وWTVM، فإن الزبون، الذي عُرف لاحقاً باسم جيروم ويليس، البالغ 33 عاماً، سلّم هيل ورقتين نقديتين من فئة دولار واحد لدفع ثمن خبز الهمبرغر.

وبينما كانت هيل تقوم بترتيب الورقتين النقديتين، تنحى ويليس جانباً، وأخرج سلاحاً نارياً، ثم أطلق النار عليها.

ووقع إطلاق النار بعد الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي. وأعلن الطبيب الشرعي في مقاطعة موسكوغي، بادي براين، وفاة هيل في المكان بعد وقت قصير، نحو الساعة 10:45 صباحاً، بحسب WTVM.

ماذا حدث للمشتبه به؟

فر ويليس من المتجر بعد إطلاق النار، لكن عناصر شرطة كولومبوس عثروا عليه بعد نحو ساعة، قرابة الساعة 11:40 صباحاً، في موقف سيارات قريب.

وبحسب بيان لمكتب التحقيقات في جورجيا، الذي يتولى التحقيق في الحادث، وجّه الضباط إلى ويليس "أوامر شفهية"، لكنه لم يمتثل لها. بعدها أطلقت الشرطة كلباً بوليسياً في محاولة لتوقيفه.

وأكد المكتب أن ويليس أطلق النار على الكلب البوليسي، ثم وجّه سلاحه نحو الضباط الموجودين في المكان.

وردّ عناصر الشرطة بإطلاق النار، فأصابوا ويليس "مرات عدة"، قبل أن تُعلن وفاته في المكان.

وأصيب الكلب البوليسي وأحد عناصر شرطة كولومبوس خلال المواجهة، إلا أن مكتب التحقيقات في جورجيا قال إن إصابتيهما "لا تهددان الحياة".

وبحسب عائلة هيل، لم تكن هناك معرفة سابقة بينها وبين ويليس قبل حادث إطلاق النار.
مواضيع ذات صلة
ترامب: إيران تخسر 500 مليون دولار يوميا بسبب حصارنا لها
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح البحرية يستعد لمواجهة أسطول يتكون من 58 سفينة يتجه إلى سواحل غزة
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هل استُبعِدَ "أبو عصام" من "باب الحارة" بسبب طلبه 400 ألف دولار؟
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يخسر 400 مليون دولار.. إليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب التحقيقات

مكتب التحقيق

مقاطعة موسكو

ماذا حدث

جورجيا

كولومب

براين

موسكو

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:31 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:28 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-06-29
Lebanon24
02:34 | 2026-06-29
Lebanon24
02:27 | 2026-06-29
Lebanon24
00:39 | 2026-06-29
Lebanon24
23:00 | 2026-06-28
Lebanon24
22:49 | 2026-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24