قُتلت بسبب خبز همبرغر بـ1.58 دولار

قُتلت مديرة متجر "Dollar General" في ولاية جورجيا الأميركية، بعدما أطلق زبون النار عليها خلال خلاف على شراء خبز همبرغر بقيمة 1.58 دولار، في حادث انتهى لاحقاً بمقتل المسلح برصاص الشرطة بعد ساعات.
وبحسب موقع UNILAD، كانت أليكسيس هيل، البالغة 44 عاماً، تعمل داخل فرع المتجر على طريق "Victory Drive" في مدينة كولومبوس صباح الثلاثاء 23 حزيران، عندما تعرضت لإطلاق نار أثناء محاسبة أحد الزبائن.
ووفق مسؤولين نقلت عنهم محطتا WKRC وWTVM، فإن الزبون، الذي عُرف لاحقاً باسم جيروم ويليس، البالغ 33 عاماً، سلّم هيل ورقتين نقديتين من فئة دولار واحد لدفع ثمن خبز الهمبرغر.
وبينما كانت هيل تقوم بترتيب الورقتين النقديتين، تنحى ويليس جانباً، وأخرج سلاحاً نارياً، ثم أطلق النار عليها.
ووقع إطلاق النار بعد الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي. وأعلن الطبيب الشرعي في مقاطعة موسكوغي، بادي براين
، وفاة هيل في المكان بعد وقت قصير، نحو الساعة 10:45 صباحاً، بحسب WTVM.
ماذا حدث للمشتبه به؟
فر ويليس من المتجر بعد إطلاق النار، لكن عناصر شرطة كولومبوس عثروا عليه بعد نحو ساعة، قرابة الساعة 11:40 صباحاً، في موقف سيارات قريب.
وبحسب بيان لمكتب التحقيقات في جورجيا، الذي يتولى التحقيق في الحادث، وجّه الضباط إلى ويليس "أوامر شفهية"، لكنه لم يمتثل لها. بعدها أطلقت الشرطة كلباً بوليسياً في محاولة لتوقيفه.
وأكد المكتب أن ويليس أطلق النار على الكلب البوليسي، ثم وجّه سلاحه نحو الضباط الموجودين في المكان.
وردّ عناصر الشرطة بإطلاق النار، فأصابوا ويليس "مرات عدة"، قبل أن تُعلن وفاته في المكان.
وأصيب الكلب البوليسي وأحد عناصر شرطة كولومبوس خلال المواجهة، إلا أن مكتب التحقيقات
في جورجيا قال إن إصابتيهما "لا تهددان الحياة".
وبحسب عائلة هيل، لم تكن هناك معرفة سابقة بينها وبين ويليس قبل حادث إطلاق النار.