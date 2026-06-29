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برجك اليوم

Lebanon 24
29-06-2026 | 23:00
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الحمل
يبدو اليوم مناسباً لإعادة ترتيب طاقتك النفسية والجسدية، مع ضرورة منح نفسك وقتاً للراحة وممارسة تمارين الاسترخاء. عاطفياً، تجنب التردد واستمع لصوتك الداخلي. مهنياً، قد يظهر دعم من شخص مؤثر يفتح أمامك أبواباً جديدة. صحياً، انتبه لنظامك الغذائي وتجنب الإفراط.
الثور
قد يحمل اليوم تغييرات غير متوقعة تدفعك لإعادة النظر في بعض قراراتك. عاطفياً، قد تلتقي بشخص يلفت انتباهك. مهنياً، خطوة جريئة قد تكون مفيدة إذا تم التفكير بها جيداً. صحياً، تحتاج إلى الراحة الذهنية لتجنب الإرهاق.
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الجوزاء
تتمتع بطاقة واضحة تساعدك على إثبات نفسك. عاطفياً، تحتاج العلاقة إلى صراحة أكبر. مهنياً، إنجازاتك ستكون لافتة. صحياً، احرص على تنظيم غذائك ونومك.
السرطان
قد تعود بعض القضايا القديمة للواجهة، ما يتطلب منك الهدوء. عاطفياً، الدعم المتبادل مع الشريك مهم اليوم. مهنياً، تمسك بقراراتك المدروسة. صحياً، حاول تعويض نقص النوم.
الأسد
تميل إلى القيادة واتخاذ المبادرة، لكن النجاح الأكبر يأتي من العمل الجماعي. عاطفياً، تفكر بشكل أكثر جدية. مهنياً، فرصة مهمة قد تطرق بابك. صحياً، العودة للنشاط البدني ستكون مفيدة.
العذراء
يوم مزدحم يتطلب منك التنظيم والمرونة. عاطفياً، أصبحت أكثر وضوحاً في اختياراتك. مهنياً، تجاوز الخلافات يمنحك تركيزاً أفضل. صحياً، التمارين الذهنية مفيدة لتخفيف الضغط.
الميزان
تحتاج إلى استعادة التوازن والابتعاد عن تأثير الآخرين. عاطفياً، بعض التوتر ممكن لكن يمكن تجاوزه بهدوء. مهنياً، قد تحصد تقديراً لجهودك. صحياً، اهتم بصحة الجهاز الهضمي.
العقرب
ابتعد عن الانفعالات السريعة. عاطفياً، قد تبدأ علاقة جديدة. مهنياً، تفكر بتحسين وضعك المالي. صحياً، النشاط المستمر يمنحك نتائج إيجابية.
برج القوس
الصبر هو مفتاح نجاحك اليوم. عاطفياً، تعارف جديد قد يكون مميزاً. مهنياً، تجنب القرارات المالية الكبيرة. صحياً، حاول تحقيق توازن بين الراحة والحركة.
الجدي
تواصل مهم قد يفتح لك فرصاً جديدة. عاطفياً، الانجذاب لشخص جديد وارد. مهنياً، حافظ على تركيزك رغم الضغوط. صحياً، تحتاج إلى نمط حياة متوازن.
الدلو
يوم مناسب لإنجاز المهام المؤجلة. عاطفياً، العلاقات تحتاج اهتماماً مستمراً. مهنياً، قدرتك على تجاوز العقبات واضحة. صحياً، تجربة نشاط جديد قد تكون مفيدة.
الحوت
لا تسمح للقلق بالسيطرة عليك، فالأمور تتجه نحو التحسن تدريجياً. عاطفياً، قد تواجه قرارات مهمة. مهنياً، انتبه للتفاصيل لتجنب سوء الفهم. صحياً، اهتم براحتك النفسية.
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