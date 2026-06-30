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كسرن الرقم القياسي.. 17 ممرضة حوامل في مستشفى واحد (صورة)

Lebanon 24
30-06-2026 | 16:00
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كسرن الرقم القياسي.. 17 ممرضة حوامل في مستشفى واحد (صورة)
كسرن الرقم القياسي.. 17 ممرضة حوامل في مستشفى واحد (صورة) photos 0
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سجّلت ممرضات في أحد مستشفيات ولاية أوهايو الأميركية رقماً غير مسبوق داخل وحدة الولادة، بعدما تبين أن 17 ممرضة في الوحدة نفسها حوامل وينتظرن أطفالاً في الفترة نفسها.

وبحسب مجلة People، فإن الممرضات يعملن في وحدة المخاض والولادة في مستشفى "Miami Valley" بمدينة دايتون في أوهايو، وقد تجاوز عددهن الرقم السابق المسجل في الوحدة عام 2019، حين كانت 11 ممرضة حاملاً في الوقت نفسه.
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17 Labor and Delivery Nurses In the Same Hospital Unit Expecting Babies at Miami Valley Hospital in Dayton, <a class='entities-links' href='/entity/49898/ohio/ar/1?utm_term=PublicFigures-ohio&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-ohio&id=538582&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=ohio." style="width: 100%; height: 100%;" />


وتتراوح مراحل الحمل لدى الممرضات بين الأسبوعين 12 و35، وقد اجتمع عدد منهن مؤخراً لالتقاط صورة جماعية وتوثيق هذه المناسبة غير العادية.

وقالت أمبرلي سانر، مديرة التمريض في وحدة المخاض والولادة بالمستشفى، في حديث إلى abc news، إن الخبر كان "مثيراً"، موضحة أن اكتشاف الأمر حصل تدريجياً خلال أشهر عدة.

وأضافت: "عرفنا على مدى شهرين تقريباً عدد الحوامل، وكان الرقم يزداد أكثر فأكثر".

ومن بين الممرضات الـ17، الصديقتان المقرّبتان مادي ورايلي، وهما تنتظران طفلهما الثاني. وتعملان معاً في المستشفى منذ 5 سنوات، وتقولان إنهما سعيدتان بخوض هذه المرحلة في الوقت نفسه.

وقالت رايلي، التي وصلت إلى الأسبوع 31 من الحمل: "مادي وأنا في الواقع صديقتان مقرّبتان، لذلك أخطط لأن تكون مادي من يساعد في ولادة طفلي".

وأضافت: "لا يوجد أحد أثق به أكثر لولادة أطفالي من الأشخاص الذين يعملون هنا".

وبحسب التقرير، شكّلت هذه التجربة روابط خاصة بين الممرضات، إذ يتبادلن النصائح والخبرات المتعلقة بالحمل، ويأملن أن يكبر أطفالهن معاً.

وقالت رايلي: "نحن متحمسات جداً لأننا نستطيع مشاركة هذه التجربة معاً. لم يكن هذا مخططاً لنا، لكنه حدث بهذه الطريقة. نحن محظوظات حقاً لأننا نمر بهذه التجربة سوياً".

وقد منحت هذه الحالة كل واحدة من الأمهات المنتظرات مجموعة دعم قريبة خلال فترة الحمل. وقالت سانر إن الممرضات يشعرن براحة كبيرة مع بعضهن، ووصفت ما يحدث بأنه "أمر رائع جداً".

وأضافت: "هناك رابط خاص جداً بين الممرضات، وأعتقد أنهن يستمتعن حقاً بفكرة أن يساعدن بعضهن في الولادة".

وتابعت: "هن مرتاحات جداً ويثقن بالأشخاص الموجودين معهن في الغرفة أثناء الولادة، ويردن أن يعتني بهن هؤلاء الأشخاص. لذلك، الأمر مميز فعلاً".
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