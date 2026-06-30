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برجك اليوم

Lebanon 24
30-06-2026 | 23:00
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الحمل
يشهد اليوم بعض التنقلات أو المهام المرتبطة بالعمل، وقد تبدو مرهقة في البداية لكنها تحمل نتائج إيجابية لاحقًا. عاطفيًا، من الأفضل تجنب العناد لتفادي تصاعد الخلافات مع الشريك. مهنيًا، هناك بوادر نجاح أو خبر مهم يتعلق بتطور وظيفي أو مسؤوليات جديدة. صحيًا، يُنصح بالانتباه للحساسية أو مشاكل البشرة.
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الثور
يعتمد يومك على الحدس في اتخاذ القرارات، حتى لو لم تحظَ بموافقة الجميع. عاطفيًا، تبدأ التوترات بالانحسار تدريجيًا. مهنيًا، قد تشعر بضغط لإنجاز المهام لكن الهدوء مطلوب لتجاوزه. صحيًا، الترطيب وشرب الماء بانتظام ضروريان للحفاظ على توازنك.
الجوزاء
مواقف اليوم تحتاج إلى شجاعة في التعامل مع التحديات وعدم التهرب منها. عاطفيًا، من المهم منح الشريك مساحة أكبر للفهم بدل التسرع بالحكم. مهنيًا، تجنب الخلافات داخل العمل للحفاظ على الاستقرار. صحيًا، الالتزام بالنظام الغذائي سيكون له تأثير واضح على طاقتك.
السرطان
تغييرات مفاجئة قد تظهر لكنها تصب في مصلحتك على المدى البعيد. عاطفيًا، حاول التحكم بردود الفعل العاطفية. مهنيًا، فرص سفر أو تعاون مهني قد تلوح في الأفق. صحيًا، الاعتدال في العادات اليومية مهم للحفاظ على نشاطك.
الأسد
يوم مناسب لإنجاز المهام المؤجلة وإعادة ترتيب الأولويات. عاطفيًا، تحتاج العلاقة إلى أفعال أكثر من الكلام. مهنيًا، فرصة لمراجعة أخطاء الماضي وتحسين الأداء. صحيًا، طاقة جيدة تدعم النشاط البدني والرياضة.
العذراء
طاقة إيجابية تساعدك على لفت الانتباه وتحقيق تقدم ملحوظ. عاطفيًا، قد تنجذب لشخص جديد بشكل غير متوقع. مهنيًا، الفرص متعددة لكن القرار يحتاج تروّيًا. صحيًا، احذر من الإرهاق الناتج عن الضغط الزائد.
الميزان
التفكير العقلاني مطلوب اليوم لتجنب القرارات العاطفية المتسرعة. مهنيًا، التقدم ممكن لكنه يحتاج صبرًا. عاطفيًا، حافظ على تقدير ما لديك بدل البحث عن المثالية. صحيًا، الاستقرار النفسي ينعكس على حالتك الجسدية.
العقرب
لا تسمح للقلق بأن يسيطر على يومك. عاطفيًا، الأجواء تميل إلى الدفء والتقارب. مهنيًا، انتبه لإدارة المصاريف واتخاذ قرارات مالية مدروسة. صحيًا، تقليل السكريات وتحسين النظام الغذائي أمر مهم.
القوس
يوم مناسب لفرص جديدة قد تكون مالية أو مهنية. عاطفيًا، تجنب التسرع في الحكم أثناء الخلافات. مهنيًا، قد تحقق إنجازًا أو تحصل على تقدير. صحيًا، الترطيب الجيد أساسي للحفاظ على نشاطك.
الجدي
فرص جيدة لإظهار الإبداع والانفتاح على تجارب جديدة. عاطفيًا، الحوار يعزز قوة العلاقة. مهنيًا، حضورك في العمل يزداد تأثيرًا. صحيًا، طاقة إيجابية تدعم إنجاز المهام.
الدلو
قد تعيد تقييم بعض الأفكار القديمة. عاطفيًا، لا داعي لإثارة تغييرات غير ضرورية. مهنيًا، انتبه لمحيط العمل. صحيًا، تنظيم النوم ضروري لتجنب الإرهاق.
الحوت
بعض المواقف تتطلب منك موقفًا واضحًا. عاطفيًا، كسر الروتين يمنح العلاقة حيوية جديدة. مهنيًا، فرصة مالية أو تحسن في الوضع المهني. صحيًا، القلق هو العامل الأهم الذي يجب السيطرة عليه.
 
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العذراء

العقرب

الرياض

التزام

السكري

الأسد

القوس

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