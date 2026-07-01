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منوعات

"بخمس أرجل".. بقرة بمظهر غريب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

Lebanon 24
01-07-2026 | 14:12
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بخمس أرجل.. بقرة بمظهر غريب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
بخمس أرجل.. بقرة بمظهر غريب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو) photos 0
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أثار مقطع فيديو لبقرة في شمال شرقي الصين تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بدت وكأنها تمتلك خمس أرجل نتيجة نتوء بارز على رأسها يشبه الحافر، ما منحها مظهرًا غير مألوف من بعض الزوايا.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع من مدينة لياويوان في مقاطعة جيلين، حيث ظهرت البقرة واقفة داخل حظيرتها، فيما بدا النتوء بوضوح، ما دفع البعض للاعتقاد بوجود طرف إضافي.

وقال مالك البقرة إن انتشار المقطع جلب له اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه تلقى عروضًا مالية مرتفعة من أشخاص أبدوا رغبتهم بشرائها بسبب شكلها غير المعتاد.

ولم يقدّم المالك أي توضيح بشأن سبب هذا النتوء أو ما إذا كانت البقرة تعاني من مشكلة صحية، في حين تحولت القصة إلى مادة واسعة للجدل والفضول، لتتصدر المقاطع المتداولة في الصين خلال الأيام الأخيرة.

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