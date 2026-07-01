"بخمس أرجل".. بقرة بمظهر غريب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

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🐄Çin'de bir ineğin kafasında 'bacak' çıktı.
Viral olan görüntülerin ardından çiftçi, ineği satın almak isteyenlerden yüksek meblağlarda teklifler aldı. pic.twitter.com/CA1WlV4NpJ
— TRT HABER (@trthaber) July 1, 2026
🐄Çin'de bir ineğin kafasında 'bacak' çıktı.
Viral olan görüntülerin ardından çiftçi, ineği satın almak isteyenlerden yüksek meblağlarda teklifler aldı. pic.twitter.com/CA1WlV4NpJ