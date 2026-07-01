حاولت إنقاذ قطتها.. سقوط مروّع لفتاة من ارتفاع شاهق

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة في مصر، اليوم الأربعاء، حادثة مؤلمة بعدما سقطت فتاة من ارتفاع شاهق أثناء محاولتها إنقاذ قطتها التي خرجت إلى خارج شرفة منزلها.

وبحسب المعطيات، فقدت الفتاة توازنها بشكل مفاجئ خلال محاولتها الإمساك بالقطة، ما أدى إلى سقوطها من الطابق السادس داخل أحد المباني السكنية، وسط حالة من الذهول بين الأهالي والمارة الذين شاهدوا الحادث لحظة وقوعه.

وأُصيبت الفتاة بجروح وكسور خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها، ونُقلت على الفور إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالتها الصحية بالحرجة.

في المقابل، حضرت القوى الأمنية إلى المكان فور تلقي البلاغ، برفقة فرق الإسعاف، حيث فُتح تحقيق في الحادث، وتم الاستماع إلى إفادات الشهود وأفراد العائلة، مع تنظيم محضر رسمي وإحالة الملف إلى التي باشرت تحقيقاتها.



كما رجّحت المعطيات الأولية أن السقوط جاء نتيجة فقدان التوازن من دون وجود أي شبهة جنائية.