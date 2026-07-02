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عرض رومانسي متهوّر فوق إمباير ستيت…والنتيجة اعتقال فوري

Lebanon 24
02-07-2026 | 04:00
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عرض رومانسي متهوّر فوق إمباير ستيت…والنتيجة اعتقال فوري
عرض رومانسي متهوّر فوق إمباير ستيت…والنتيجة اعتقال فوري photos 0
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 أقدمت ثنائية من المغامرين على تسلق هوائي مبنى إمباير ستيت في نيويورك، حيث قاما برفع لافتة تتحدث عن “قوة الحب” والسلام، في ما بدا أنه عرض جريء مرتبط باقتراح زواج، قبل أن تنتهي الواقعة بتوقيفهما من قبل الشرطة.

وتم التعرف على المتسلقين الروسيين، اللذين يُعرفان باسم أنجيلا نيكولاو وإيفان بيركوس، وهما موضوع فيلم وثائقي على نتفليكس صدر عام 2024 بعنوان “Skywalkers: A Love Story”، الذي يوثق مغامراتهما في تسلق المباني الشاهقة وعلاقتهما العاطفية.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها مروحيات إخبارية الرجلين وهما يقفان على حافة ضيقة أعلى الهوائي على ارتفاع 1454 قدماً (443 متراً) فوق وسط مانهاتن، وهما يرتديان ملابس سوداء وأقنعة دون استخدام أي وسائل أمان، قبل أن يظهرا وكأنهما يتبادلان القُبل.

وحملت اللافتة التي رفعاها عبارة: “حين تتغلب قوة الحب على حب القوة يعرف العالم السلام”.

وبعد فترة من التواجد أعلى الهوائي، بدأت الشرطة بالصعود لاعتراضهما، حيث أظهرت لقطات من كاميرا الشرطة محادثة بين عناصر الأمن وأحدهما، الذي قال إنهما “مخطوبان”، قبل أن يتم إنزالهما واحتجازهما.

وقالت الشرطة إنهما وُجها لهما اتهامات تشمل التعدي الجنائي وتعريض السلامة للخطر، إضافة إلى تهم أخرى، فيما لم يتضح ما إذا كان لديهما محامون.

وأوضحت إدارة المبنى أن الحادث كان “غير مصرح به” ولم يشكل خطراً على الزوار أو العاملين، مشيرة إلى أن الوصول إلى المنطقة التي وقعت فيها الحادثة يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

ويُذكر أن مبنى إمباير ستيت كان قد شهد في السابق محاولات تسلق مماثلة غير مصرح بها، فيما سُمح للممثل والموسيقي جاريد ليتو عام 2023 بالصعود إلى قاعدة الهوائي لأغراض ترويجية.

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