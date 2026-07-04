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منوعات

بعد تناوله زهرة من نبات الدفلى.. ما حصل مع رجل أربعيني خطير جدًا!

Lebanon 24
04-07-2026 | 06:08
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بعد تناوله زهرة من نبات الدفلى.. ما حصل مع رجل أربعيني خطير جدًا!
بعد تناوله زهرة من نبات الدفلى.. ما حصل مع رجل أربعيني خطير جدًا! photos 0
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دخل رجل في الأربعين من عمره في غيبوبة، وتدهورت حالته الصحية بشكل خطير بعد تناوله زهرة من نبات الدفلى على أحد الطرق في تركيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل شعر بتوعك داخل منزله، قبل أن يُبلغ عائلته بأنه تناول زهرة من الدفلى، مرجّحًا أنها السبب وراء حالته.

وقد نُقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث تبيّن أن وضعه حرج، ليتم لاحقًا تحويله إلى مستشفى أكثر تجهيزًا، فيما تتابع عائلته حالته وسط أمل بتحسّنها.

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