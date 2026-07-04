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منوعات

طارا من الطابق السادس.. مصرع شخصين بانفجار داخل شقة (فيديو)

Lebanon 24
04-07-2026 | 10:06
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طارا من الطابق السادس.. مصرع شخصين بانفجار داخل شقة (فيديو)
طارا من الطابق السادس.. مصرع شخصين بانفجار داخل شقة (فيديو) photos 0
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قُتل شخصان وأُصيب آخران، فجر اليوم السبت، إثر انفجار نجم عن تسرّب للغاز الطبيعي داخل شقة تقع في الطابق السادس من مبنى سكني بمحافظة تيكيرداغ شمال غربي تركيا.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث شخصين ممددين على الأرض أسفل المبنى، بعدما قذفتهما قوة الانفجار إلى الخارج عقب انهيار جدران الشقة.

كما وثّق الفيديو حالة من الهلع بين سكان المبنى والمباني المجاورة، بينما هرعت فرق الإسعاف والطوارئ إلى المكان وبدأت عمليات الإنقاذ وتفقد المبنى.

وألحق الانفجار أضرارًا بواجهة المبنى وعدد من السيارات المركونة في محيطه، فيما تناثر الركام في المكان.

ولا تزال السلطات التركية تحقق في ملابسات الانفجار، في حين لم تُعلن بعد طبيعة إصابات الجريحين.

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Doğalgaz bomba gibi patladı: Ölü ve yaralılar var!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 6 katlı bir apartmanın en üst katında meydana gelen ve doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

https://t.co/e7yCbIen9o pic.twitter.com/GP4SRIZsxt

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