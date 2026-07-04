عشاء بين الغيوم.. عرض جوي مذهل على ارتفاع 4 كيلومترات (فيديو)

لفتت فرقة Nitro Circus الأنظار بعرض جوي استثنائي، بعدما أقامت مائدة عشاء كاملة على ارتفاع يقارب 13 ألف قدم (نحو أربعة كيلومترات) فوق سطح الأرض، في مشهد جمع بين الجرأة والإثارة.

وتصف الفرقة نفسها بأنها رائدة في مجال الترفيه الرياضي، تقدم عروضًا حية ومحتوى مبتكرًا لعشاق المغامرة حول العالم.

ونُفذ فوق الأميركية، حيث قفز ستة من أعضاء الفريق بالمظلات من طائرة وهم يحملون طاولة وكراسٍ وأدوات مائدة، قبل أن يعيدوا تجميعها أثناء السقوط الحر.

وخلال الهبوط، جلس المشاركون حول الطاولة وتبادلوا الطعام والمشروبات، في مشهد بدا كأنه وجبة عشاء في السماء، قبل أن يفتح كل منهم مظلته استعدادًا للهبوط.

وأظهرت اللقطات المتداولة أفراد الفريق يحافظون على توازنهم بدقة، في عرض تطلّب تنسيقًا عاليًا وتدريبات مكثفة لضمان تنفيذه بأمان.



