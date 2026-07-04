تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

عشاء بين الغيوم.. عرض جوي مذهل على ارتفاع 4 كيلومترات (فيديو)

Lebanon 24
04-07-2026 | 08:13
A-
A+
عشاء بين الغيوم.. عرض جوي مذهل على ارتفاع 4 كيلومترات (فيديو)
عشاء بين الغيوم.. عرض جوي مذهل على ارتفاع 4 كيلومترات (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
Advertisement

لفتت فرقة Nitro Circus الأنظار بعرض جوي استثنائي، بعدما أقامت مائدة عشاء كاملة على ارتفاع يقارب 13 ألف قدم (نحو أربعة كيلومترات) فوق سطح الأرض، في مشهد جمع بين الجرأة والإثارة.

وتصف الفرقة نفسها بأنها شركة عالمية رائدة في مجال الترفيه الرياضي، تقدم عروضًا حية ومحتوى مبتكرًا لعشاق المغامرة حول العالم.

ونُفذ العرض فوق ولاية يوتا الأميركية، حيث قفز ستة من أعضاء الفريق بالمظلات من طائرة وهم يحملون طاولة وكراسٍ وأدوات مائدة، قبل أن يعيدوا تجميعها أثناء السقوط الحر.

وخلال الهبوط، جلس المشاركون حول الطاولة وتبادلوا الطعام والمشروبات، في مشهد بدا كأنه وجبة عشاء في السماء، قبل أن يفتح كل منهم مظلته استعدادًا للهبوط.

وأظهرت اللقطات المتداولة أفراد الفريق يحافظون على توازنهم بدقة، في عرض تطلّب تنسيقًا عاليًا وتدريبات مكثفة لضمان تنفيذه بأمان.



مواضيع ذات صلة
رياح وغيوم وضباب.. إليكم توقعات الطقس للأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 21:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل عشاء في كازينو لبنان بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيس "لابورا"
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 21:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
انتقاد علني في النهار ثم عشاء في المساء
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 21:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب ماكرون: الرئيس الفرنسي يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مأدبة عشاء في قصر فرساي الأربعاء
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 21:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة عالمية

ولاية يوتا

شركة عالمي

youtube

الرياض

رياضي

العرض

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:21 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:50 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-04
Lebanon24
10:06 | 2026-07-04
Lebanon24
06:08 | 2026-07-04
Lebanon24
04:28 | 2026-07-04
Lebanon24
03:48 | 2026-07-04
Lebanon24
01:51 | 2026-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24