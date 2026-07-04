66 شطيرة تكفي للاحتفاظ بلقب ملك الهوت دوغ

نجح الأميركي جوي تشيستنات، في الاحتفاظ بلقبه بطلًا لمسابقة "Nathan's Famous" السنوية لأكل الهوت دوغ، بعدما التهم 66 شطيرة في خلال المنافسة التي أقيمت السبت في كوني آيلاند بمدينة .

ورغم فوزه للمرة الثامنة عشرة وحصوله على حزام البطولة، فإن تشيستنات سجل عددًا أقل من العام الماضي، عندما تناول 70.5 شطيرة، كما أخفق في الاقتراب من رقمه القياسي البالغ 76 شطيرة، الذي حققه عام 2021.

وأرجع تشيستنات تراجع حصيلته إلى موجة الحر الشديدة التي اجتاحت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أثرا على وتيرة المنافسة.

وقال عقب فوزه إنه أدرك مبكرًا أنه في طريقه للاحتفاظ باللقب، لكنه كان يعلم أيضًا أن الظروف لن تسمح له بتحطيم رقمه القياسي.

وجاء حامل لقب عام 2024، باتريك بيرتوليتي، في المركز الثاني بعدما تمكن من تناول 51 شطيرة خلال المسابقة.