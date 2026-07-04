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برجك اليوم

Lebanon 24
04-07-2026 | 23:00
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الحمل
تتقبّل بصعوبة الملاحظات والانتقادات التي تسمعها. حاول أن تصفّي نيّتك تجاه الحبيب وأن تثق بمن حولك.
الثور
كن أكثر تواصلاً وأقل انعزالاً عن الآخرين في العمل. تفضّل اليوم قضاء السهرة مع الشريك كتعويض عن انشغالك عنه في الفترة السابقة.
الجوزاء
حاول أن تتعلّم من أخطاء الماضي كي لا تكرّرها يا عزيزي الجوزاء. تتحسّن الأمور والأوضاع بينك وبين من تحب.
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السرطان
تستطيع أن تحدّد الأهداف التي تريد أن تحقّقها في المستقبل القريب. حاول أن تفكّر بقلبك ولو لمرّة واحدة، واتّبع حدسك.
الأسد
كن أكثر دبلوماسية في العمل، فشعبيّتك تتّجه نحو الانخفاض. تعيش أجواء هادئة مع من تحب خلال هذا المساء.
العذراء
تتصرّف اليوم ببعض الطيش والتهوّر، وهو مخالف لشخصيتك التي عهدها المحيطون بك. عبّر عن حبّك وتقديرك للحبيب.
الميزان
حاول أن تخرج من الروتين وأن تبدأ بمشروع أو فكرة جديدة. هناك تطوّرات كثيرة تحدث هذا المساء بينك وبين الحبيب.
العقرب
إن طموحك لا حدود له يا عزيزي العقرب، ولكنك تنتظر الفرصة المناسبة. حاول أن تكون أكثر تروّياً اليوم ولا تكابر.
القوس
أمامك اليوم تحدّيات كثيرة، ولكنك تواجهها بنجاح. حاول أن تشكي همومك لمن تحب، فهو بالتأكيد سيسعده الوقوف إلى جانبك.
الجدي
لديك الكثير من الأعمال، مما يدفعك إلى الانطلاق منذ الصباح الباكر في عملك. تنجح في مفاجأة وإسعاد الحبيب اليوم.
الدلو
حاول أن تكون أكثر تنظيماً اليوم لتنجز أعمالك في وقتها. عليك أن تتعلّم كيفية التواصل والتفاهم مع الحبيب.
الحوت
اليوم ممتاز للسفر أو التنقّل وتقديم الامتحانات. أجواء الحب والرومانسية ستكون المسيطرة اليوم في علاقتك مع من تحب.
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المستقبل

دبلوماسي

العذراء

الرومان

العقرب

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