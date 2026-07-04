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الحملتتقبّل بصعوبة الملاحظات والانتقادات التي تسمعها. حاول أن تصفّي نيّتك تجاه الحبيب وأن تثق بمن حولك.الثوركن أكثر تواصلاً وأقل انعزالاً عن الآخرين في العمل. تفضّل اليوم قضاء السهرة مع الشريك كتعويض عن انشغالك عنه في الفترة السابقة.الجوزاءحاول أن تتعلّم من أخطاء الماضي كي لا تكرّرها يا عزيزي الجوزاء. تتحسّن الأمور والأوضاع بينك وبين من تحب.السرطانتستطيع أن تحدّد الأهداف التي تريد أن تحقّقها في القريب. حاول أن تفكّر بقلبك ولو لمرّة واحدة، واتّبع حدسك.كن أكثر دبلوماسية في العمل، فشعبيّتك تتّجه نحو الانخفاض. تعيش أجواء هادئة مع من تحب خلال .تتصرّف اليوم ببعض الطيش والتهوّر، وهو مخالف لشخصيتك التي عهدها المحيطون بك. عبّر عن حبّك وتقديرك للحبيب.الميزانحاول أن تخرج من الروتين وأن تبدأ بمشروع أو فكرة جديدة. هناك تطوّرات كثيرة تحدث هذا المساء بينك وبين الحبيب.إن طموحك لا حدود له يا عزيزي العقرب، ولكنك تنتظر الفرصة المناسبة. حاول أن تكون أكثر تروّياً اليوم ولا تكابر.أمامك اليوم تحدّيات كثيرة، ولكنك تواجهها بنجاح. حاول أن تشكي همومك لمن تحب، فهو بالتأكيد سيسعده الوقوف إلى جانبك.الجديلديك الكثير من الأعمال، مما يدفعك إلى الانطلاق منذ الصباح الباكر في عملك. تنجح في مفاجأة وإسعاد الحبيب اليوم.الدلوحاول أن تكون أكثر تنظيماً اليوم لتنجز أعمالك في وقتها. عليك أن تتعلّم كيفية التواصل والتفاهم مع الحبيب.اليوم ممتاز للسفر أو التنقّل وتقديم الامتحانات. أجواء الحب والرومانسية ستكون المسيطرة اليوم في علاقتك مع من تحب.