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برجك اليوم

Lebanon 24
07-07-2026 | 23:00
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الحمل 
قد يدفعك حماسك وثقتك بنفسك إلى التمسك بوجهة نظرك، لكن المرونة ستكون عاملًا مهمًا لتجنب أي توتر مع الآخرين. عاطفيًا، حاول منح الشريك مساحة للحوار والابتعاد عن النقاشات الحادة للحفاظ على استقرار العلاقة. مهنيًا، انتبه لطريقة تواصلك مع الزملاء فقد يحدث سوء تفاهم بسيط يحتاج إلى الحكمة في التعامل معه. صحيًا، قد يمنحك النشاط البدني فرصة لتحسين لياقتك وربما التعرف إلى أشخاص يشاركونك اهتماماتك.
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الثور 
قد تمر ببعض التقلبات في المزاج، لكن الوضوح والصراحة يساعدانك على تجاوز أي مواقف مربكة. عاطفيًا، الوقت مناسب لمعالجة الخلافات القديمة وإعادة بناء جسور التفاهم مع الشريك. في العمل، أجواء إيجابية تدعم إنجازك وتمنحك دافعًا أكبر. صحيًا، الالتزام بروتين رياضي مع شخص قريب قد يساعدك على تحقيق أهدافك.
الجوزاء 
حاول التركيز على خطواتك المستقبلية بدلًا من إضاعة الوقت في شرح قراراتك للآخرين. عاطفيًا، قد تجد نفسك أكثر استعدادًا للدخول في علاقة مستقرة بعد فترة من التردد. مهنيًا، قد تدفعك بعض الضغوط المالية إلى البحث عن فرص جديدة أو مصادر دخل إضافية. صحيًا، استمر في العادات الجيدة التي اتبعتها مؤخرًا وستلاحظ نتائج إيجابية.
السرطان 
قد تعود بعض الذكريات إلى الواجهة وتؤثر في حالتك النفسية، لذا حاول التعبير عن مشاعرك بدلًا من الاحتفاظ بها داخلك. عاطفيًا، يحمل اليوم فرصة لتعزيز التقارب مع الشريك وإظهار الاهتمام. مهنيًا، قد تحصل على تقدير نتيجة جهود سابقة، لكن يُفضل التروي قبل اتخاذ قرارات مالية كبيرة. صحيًا، الالتزام بتعليمات المختصين يساعدك على تحقيق تحسن تدريجي.
الأسد 
تتمتع بطاقة عالية وقدرة على ابتكار أفكار جديدة، لكن اختيار الوقت المناسب لعرضها سيكون مفتاح نجاحك. عاطفيًا، قد تفتح أمامك فرصة للتعرف إلى شخص يلفت انتباهك. مهنيًا، من الأفضل إعادة تنظيم مصروفاتك والتفكير بخطط مالية أكثر استقرارًا. صحيًا، حافظ على نشاطك والتوازن بين الغذاء الصحي والحركة.
العذراء 
تبدو أكثر تفاؤلًا وقدرة على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهك. عاطفيًا، قد يحمل اليوم لقاءً مميزًا أو بداية علاقة تشعر معها بالانسجام. مهنيًا، قد تظهر بعض العقبات الصغيرة، لكنها قابلة للحل بالصبر والتنظيم. صحيًا، واصل الاهتمام بنمط حياتك للحفاظ على نشاطك.
الميزان 
قد تحتاج إلى تركيز كبير بسبب كثرة المسؤوليات، لذلك اعتمد على تنظيم وقتك وقدرتك على إدارة الأمور. عاطفيًا، أجواء رومانسية تساعدك على تقوية علاقتك بالشريك. مهنيًا، تعامل مع الضغوط بهدوء لتجنب أي خلافات. صحيًا، لا تهمل الراحة إذا شعرت بالإرهاق أو بعض المتاعب البسيطة.
العقرب 
قد تحمل لك الظروف لقاءً غير متوقع مع شخص يثير اهتمامك. عاطفيًا، حاول عدم العودة كثيرًا إلى الماضي وامنح نفسك فرصة للنظر إلى المستقبل. مهنيًا، حافظ على صورتك أمام الآخرين ولا تدخل في صراعات جانبية. صحيًا، التوازن في الطعام وممارسة الرياضة يساعدانك على الحفاظ على نشاطك.
القوس 
قد تشعر برغبة في مساعدة الآخرين أو المشاركة في أعمال تمنحك شعورًا بالرضا. عاطفيًا، الاهتمام بنفسك وتعزيز ثقتك قد يفتحان أمامك فرصًا جديدة. مهنيًا، ركز على أولوياتك وتجنب المشتتات. صحيًا، حاول الابتعاد عن العوامل التي قد تسبب لك الحساسية أو مشكلات التنفس.
الجدي 
يتطلب منك اليوم الانتباه إلى التفاصيل والالتزام بالمهام المطلوبة منك. عاطفيًا، قد تشهد علاقتك استقرارًا أكبر، بينما قد تحمل الفترة المقبلة فرصة للتعرف إلى شخص جديد. مهنيًا، إنجاز الأعمال المؤجلة قد يعزز ثقة المسؤولين بك. صحيًا، استشر المختصين قبل إجراء تغييرات كبيرة في نظام حياتك.
الدلو 
قد تنشغل ببعض الأمور المادية، لكن حاول الحفاظ على التوازن وعدم السماح لذلك بالتأثير على علاقاتك. عاطفيًا، تحتاج إلى تقييم علاقتك بهدوء قبل اتخاذ أي قرارات. مهنيًا، الوقت مناسب لتطوير مهاراتك واستغلال الفرص المتاحة. صحيًا، لديك طاقة جيدة، لكن احرص على عدم بذل مجهود يفوق قدرتك.
الحوت 
قد تحتاج إلى مراجعة بعض المواقف لفهمها بصورة أوضح قبل إصدار الأحكام. عاطفيًا، قد تحمل لقاءاتك الاجتماعية مفاجآت تساعدك على إعادة التفكير في بعض العلاقات. مهنيًا، كن حذرًا في القرارات المالية والاستثمارية. صحيًا، لا تهمل أي أعراض مستمرة واستعن برأي مختص عند الحاجة.
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