قفز من الطائرة على ارتفاع 250 متراً... مدرب طيران ينتحر ويترك متدربته وحيدة في الجو (صورة)

فتحت السلطات القضائية الفيدرالية في تحقيقاً لكشف ملابسات حادثة غامضة، بعدما أقدم مدرب طيران على القفز من طائرة تدريب خلال تحليقها، تاركاً متدربة شابة بمفردها داخل قمرة القيادة، قبل أن تنجح في السيطرة عليها والهبوط بها بسلام.

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ووقعت الحادثة خلال رحلة تدريبية فوق منطقة ، حيث كان الطيار التجاري المعتمد لياندرو أندريس بيرتازو (42 عاماً) يدرب المتدربة روزاريو (22 عاماً) على متن طائرة خفيفة من طراز "Cessna C-150".

وبحسب التحقيقات الأولية، خلع المدرب سماعات الرأس ووضع هاتفه جانباً، ثم أزال حزام الأمان وفتح باب القمرة وقفز من ارتفاع يُقدّر بنحو 250 متراً من دون مظلة.

وقالت المتدربة إنها فوجئت بتصرفاته قبل الحادث، مشيرة إلى أنه التفت إليها قبل القفز وقال: "أنت تعرفين ما يجب عليك فعله.. واصلي التقدم".

وعقب سقوط المدرب، أطلقت المتدربة نداء استغاثة عبر اللاسلكي، وتمكنت من تطبيق إجراءات الطوارئ والسيطرة على الطائرة، قبل الهبوط بها في من دون أضرار.

وبعد نحو 15 دقيقة، عثرت فرق البحث التابعة لمدرسة الطيران على جثة بيرتازو في أحد الحقول القريبة.

وأكدت إدارة مدرسة "Flying Parrot" أن سلوك المدرب خلال سنوات عمله الأربع كان طبيعياً، واصفة إياه بالشخص المرح، مشيرة إلى أنه كان يخضع لفحوص طبية ونفسية دورية كل ستة أشهر، ولم تظهر خلالها أي مؤشرات مقلقة. (آرم نيوز)